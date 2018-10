von Maurice Sauter

Basketball, ProB : scanplus baskets Elchingen – Wiha Panthers 85:74 (23:17, 24:25, 20:20, 18:11). Nach 385 Tagen und saisonübergreifend 30 Ligasiegen in Serie musste Schwenningen am Samstag beim amtierenden Meister eine Niederlage einstecken. Trainer Alen Velcic überraschte mit einem Neuzugang. Der Schwenninger Coach veränderte seine Stammformation auf einer Position: Kosta Karamatskos, dessen vermeintlich überstandene Oberschenkelzerrung in der vergangenen Woche erneut auftrat, nahm vorerst auf der Bank Platz. Für ihn startete Abdulai Abaker.

Abaker gelang vor rund 500 Zuschauern ein guter Start ins Spiel, sein Assist für Bill Borekambi bescherte den Panthers das 2:0. Diese Führung ist daher erwähnenswert, weil es im gesamten Spiel die einzige für die Panthers bleiben sollte. Angeführt von Kristian Kuhn und dem ehemaligen Panthers-Kapitän Edin Alispahic, hatten die Elche sofort einen guten Rhythmus und trafen anfangs hochprozentig von der Dreierlinie. Bei den Panthers hingegen wollte der Distanzwurf nicht fallen.

Die Gastgeber suchten immer wieder den Weg unter den Korb, wo Spieler wie Brian Butler oder Kristian Kuhn ihre Stärken ausspielten. Als noch 3:15 Minuten im ersten Viertel zu spielen waren, debütierte ein Spieler für die Panthers, den die Elchinger nicht auf der Rechnung hatten. Der 32-jährige Paul Owusu-Frimpong spielte am Donnerstag im Probetraining vor, wurde am Freitag verpflichtet und lief am Samstag gleich auf. Als Local Player verleiht der 1,99 Meter große Power Forward dem Team mehr Flexibilität. Frimpong spielte mit zwei Rebounds und zwei Punkten in acht Minuten unauffällig.

Mit fünf Punkten Rückstand gingen die Panthers die zweiten 20 Minuten an – und mit Kapitän Karamatskos. Dieser blieb aber unter seinen Möglichkeiten und kegelte sich mit fünf Fouls sogar vorzeitig aus dem Spiel. Die Schwenninger kamen nie näher als auf drei Punkte heran. In Abschnitt vier blieben die Panthers sogar fast viereinhalb Minuten lang ohne Punkte. Da aber auch die Elche langsam zitternde Hände bekamen, blieb das Spiel spannend. Die entscheidenden Szenen ereigneten sich zwei Minuten vor Schluss. Beim Stand von 76:71 für die Hausherren vergab Darius Pakamanis zwei Freiwürfe hintereinander, im Gegenzug machte Jere Vucica mit einem Dreier alles klar.

Apropos Dreier: Die Distanzwürfe stellten sich als Zünglein an der Waage heraus. Beide Teams trafen 23 von 42 Würfen aus dem Zwei-Punkt-Bereich, die Panthers trafen zudem einen Freiwurf mehr als die Baskets. Weil aber die Elchinger deutlich besser von der Dreierlinie (7 von 22) trafen als Schwenningen (3 von 21), brachten sie den Sieg unter Dach und Fach.

Für die Panthers spielten: Tsvetkov (10 Punkte/3 Rebounds/1 Assist), Owusu-Frimpong (2/2/0), Borekambi (18/10/1), Karamatskos (0/3/2), Rasheed Moore (18/8/1), Friederici (15/5/1), Pakamanis (3/1/0), Osterwalder (0/1/0), Abaker (2/0/1), Seid Hajric (6/5/0).

Alen Velcic meinte nach der ersten Saisonniederlage: „Wir waren auf Augenhöhe mit dem Meister, der in die Pro A aufsteigen will. Als Aufsteiger ist das mehr als ordentlich. Unsere katastrophale Dreierquote hat am Ende den Unterschied gemacht. Wenn man in der entscheidenden Phase zwei Freiwürfe und drei offene Dreier nicht trifft, wird es gegen Elchingen schwierig.“

