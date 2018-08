von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Zwei Wochen vor Beginn der Vorbereitung haben die Wiha Panthers den zehnten und vorerst letzten Spieler für die kommende Saison vorgestellt – und es ist ein altbekannter. Sergey Tsvetkov bleibt den Schwenningern auch in der ProB erhalten.

Mit einem kurzen Video auf Facebook, in dem der bis in den letzten Muskel durchtrainierte Flügelspieler den Basketball per Dunking durch den Ring feuert, kündigten die Panthers die mittlerweile vierte Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen an. Der Bulgare spielte sich in den vergangenen vier Spielzeiten in die Herzen der Fans und steuerte vor allem mit seiner starken Defense seinen Teil zu den beiden Regionalliga-Meisterschaften 2017 und 2018 bei. Nun ist er neben Rasheed Moore, Kosta Karamatskos und Darius Pakamanis der vierte Rückkehrer aus dem erfolgreichen Team der Vorsaison. Mit seinen 1,95 Metern und seiner Beweglichkeit war Tsvetkov damals vor allem in den Smallball-Aufstellungen ohne Center ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Panthers.

Nun fühlt sich Tsvetkov berufen, mit den Raubkatzen auch eine Liga höher anzugreifen. "In der ProB braucht man mehr Kraft und Konzentration. Körper und Geist sind zu hundert Prozent bereit", so der Bulgare, der sich aufgrund der Ausländerregelung in der Zweiten Bundesliga wohl mit einer geringeren Rolle als im Vorjahr begnügen werden muss. "Der Trainer muss entscheiden, wie die Rotation aussehen wird. Es ist okay, wenn ich weniger Minuten bekomme als vergangenes Jahr. Wenn ich aber gute Leistungen zeige, bin ich sicher, dass der Trainer auf mich setzen wird." Coach Alen Velcic fügt hinzu: "Sergey hat vergangene Saison vor allem in den wichtigen Spielen gezeigt, was er kann. Selbst für die ProB ist er eine Bombe", freut sich der Trainer über die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Dabei sah es bis vor wenigen Tagen noch so aus, als werde Velcic den zehnten Platz im Kader mit einem siebten Local Player besetzen. Der Trainer hatte sich mit einem Kandidaten bereits weitestgehend geeinigt, bevor dessen Berater einschritt und den Deal platzen ließ. Eine Panikreaktion sei die kurz darauffolgende Tsvetkov-Verpflichtung jedoch nicht. "Ich hatte Sergey den ganzen Sommer über fest im Blick. Ich weiß genau, was ich von ihm erwarten kann", erklärt der Coach. Tsvetkov ergänzt: "Der Trainer gab mir den Rat, geduldig zu bleiben. Ich hatte den Sommer über mehrere Probetrainings, aus denen allerdings nichts Konkretes geworden ist", so Tsvetkov. Sein Wunsch, in der Doppelstadt bleiben zu können, wurde nun erfüllt. "Ich kenne die Stadt, die Leute, und bin froh, dass ich in Villingen-Schwenningen bleiben werde."

Zwei Wochen vor Start des Trainings weist das Team nun die planmäßige Größe von zehn Mann auf, womit der Trainer der Panthers voll im Zeitplan liegt. Velcic: "Ich hätte auch noch bis zum Start der Vorbereitung mit den letzten Spielern warten können. Ich verfalle nicht in blinden Aktionismus." Bei zehn Spielern wird es im Laufe der Saison jedoch nicht bleiben. Das Schwenninger Nachwuchstalent Christian Okolie wird die Panthers im Training ergänzen und bei Gelegenheit auch ProB-Luft schnuppern. Der erst 17-jährige Center verleiht dem eher kleinen Panthers-Team mit seinen über zwei Metern zusätzliche Größe unter dem Korb.

