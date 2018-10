von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Nicht immer sind Basketballspiele spektakulär, stimmungsvoll und schön anzusehen. Beispielhaft hierfür steht der 78:66-Auswärtserfolg der Wiha Panthers Schwenningen beim BBC Coburg.

Von der Rolle: In der Summe 18 Ballverluste leisteten sich die Panthers in Coburg. Velcic: „Das geht gar nicht. Die Mannschaft war ein wenig von der Rolle und hat haufenweise einfache Punkte versiebt. Solche Spiele gibt es auch.“ Was den Trainer aber noch mehr verärgerte, war der Einbruch im letzten Viertel. „Da haben wir erneut das Spiel aus der Hand gegeben. Das hat mich tierisch genervt“, so Velcic. Anstelle eines deutlichen Sieges mit 20 Punkten Unterschied betrieben die Coburger in den letzten Minuten Schadensbegrenzung und kamen auf zwölf Punkte heran. Somit ging der Schlussabschnitt mit 23:19 an die Nordbayern. Schon in der Vorwoche gegen Gießen ließen es die Schwenninger in den letzten Minuten gemütlich angehen und brachten ihren Trainer auf die Palme. Zum Glück für die Panthers hatte weder Gießen noch Coburg die Klasse, um das Spiel nochmals zu drehen. „Wir wissen, woran wir arbeiten können und müssen, um dann weiter erfolgreich zu sein. Das war unser erstes Auswärtsspiel und wir haben es erfolgreich gestaltet. Das ist das Wichtigste“, so Velcic.

Selbstkritisch: Nicht nur die Akteure auf dem Spielfeld hatten am Samstag in Coburg noch Luft nach oben. Trainer Alen Velcic schloss sich in seiner kritischen Analyse mit ein. „Ich war mit meiner Coachingleistung nicht zufrieden. Ich hätte das ein oder andere besser machen können“, so Velcic. „Ich habe beispielsweise Hannes Osterwalder auf der Bank vergessen. Das passiert ab und zu, weil man ins Spiel vertieft ist. Ich hätte anders rotieren müssen.“ Osterwalder kam nur auf neun Minuten Einsatzzeit, Kapitän Kosta Karamatskos hingegen stand beinahe das komplette Spiel auf dem Feld. „Eigentlich will ich nie jemanden fast 40 Minuten auf dem Feld lassen. Das Coburger Spiel war allerdings stark auf ihre Aufbauspieler ausgelegt und mit vielen kleinen Spielern gespielt. Kosta war daher mit seiner Schnelligkeit und Erfahrung gefragt.“

Klarer Favorit: Dass die Panthers trotz einer holprigen Leistung einen souveränen Sieg einfuhren, liegt an ihrer Klasse, die sie von Mannschaften wie Coburg oder Gießen klar abhebt. „Die bisherigen Ergebnisse bestätigen, was die ganzen Leute in der Liga sagen: dass wir ein starker Aufsteiger sind“, sagt Velcic. Entsprechend gehen die Panthers auch am kommenden Samstag mit der Favoritenrolle in das Heimspiel gegen die Dragons Rhöndorf. Das Liga-Schlusslicht unterlag am vergangenen Wochenende den Gießen 46ers Rackelos – dem Auftaktgegner der Panthers – mit 46 Punkten Unterschied.

Elfter Spieler? Seit mehreren Jahren ist Velcic mit einem zehnköpfigen Kader gut gefahren. In dieser Saison könnte es jedoch passieren, dass ein elfter Spieler dazustößt und dem Kader noch mehr Breite verleiht. Somit sollen etwaige Verletzungen bei den Schwenningern aufgefangen werden. Velcic hat bereits einen heißen Kandidaten ausgemacht, der zum einen sportlichen Mehrwert biete, zum anderen finanziell für die Panthers im Rahmen des Machbaren liege. „Es ist ein Spieler aus dem aktuellen A 2-Kader der Nationalmannschaft. Bei ihm könnte es zu einer ganz speziellen Konstellation kommen, die ihn für uns interessant macht“, so Velcic. Er macht allerdings auch klar: „Entweder dieser Spieler oder keiner.“

