Kampfsport: Die 12. World Martial Art Games in Schwäbisch Gmünd am vergangenen Wochenende werden in der Kampfsportabteilung Bujukai im Polizeisportverein Villingen-Schwenningen noch lange in bester Erinnerung bleiben. Es war eine der bisher größten Veranstaltungen, bei der sich Vereinstrainer Sébastien Weitbruch als Wettkämpfer der Konkurrenz stellte.

Insgesamt waren Kämpfer der verschiedensten Kampfkünste aus 25 Ländern von fünf Kontinenten mit fast 1000 Kämpfern vertreten. Die längste Anreise hatten die Mannschaften aus Nepal, China und Neuseeland. Bei diesem Event gab es 1200 Starts in den verschiedensten Kategorien. Die Wettkämpfer konnten sich in einer oder mehreren Kategorien von insgesamt 300 Klassen zum Start entsprechend dem Alter, Geschlecht und Gewicht eintragen. Auf dem Programm standen unter anderem Kämpfe und Ausscheidungen im Karate, Formenlauf (Kata) aus Tai Chi, Karate, Judo, Jujitsu, Kungfu und Formenlauf mit und ohne Waffen sowie Mix Martial Art Fight, Kickboxen Leichtkontakt, Thai-Boxen, K1, Bruchtest, Selbstverteidigung (Realistisch und Show), Taekwondo, Grappling und weitere Kampfkünste.

Für Weitbruch vom Polizeisportverein Villingen-Schwennigen (Abteilung Bujukai) begannen die Wettkämpfe am Sonntag. Er musste sich in seiner Klasse einer starken, internationalen Konkurrenz stellen. Nun galt es, die Trainingsergebnisse seiner monatelangen Vorbereitungszeit auf die World Martial Art Games abzurufen. Dafür hatte er in den letzten Monaten mit Rainer Schäfer als Coach intensiv an Kata-Gestaltung und Techniken für die Vorführung mit einem und zwei Spezial-Stöcken und dem Langstock gearbeitet.

Schon in den Vorentscheidungen machte Sébastien Weitbruch auf sich aufmerksam und erntete Beifall von den Zuschauern und Anerkennung von seiner Konkurrenz. Die gewonnenen Vorrunden nahmen etwas von der Anspannung und setzten zusätzliche Motivation und Konzentration bei Sébastien Weitbruch frei. Im Finale musste sich der Villinger gegen die Elite in der Disziplin „Non Traditional Weapons Forms“ durchsetzen. Mit lediglich 0,2 Punkten Rückstand auf den Sieger verpasste Weitbruch nur denkbar knapp die Goldmedaille und holte mit diesem Ergebnis seine erste Vize-Weltmeisterschaft an diesem Tag.

Die Freude über den Erfolg setzte bei dem PSV-Trainer zusätzliche Energie für die nachfolgenden Entscheidungskämpfe in anderen Disziplinen frei und führte zu weiteren Podestplätzen. Insgesamt fügte Sébastien Weitbruch drei Vize-Weltmeistertitel seiner sportlichen Karriere hinzu.

Sébastien Weitbruch Der Kampfsportler ist 46 Jahre alt und unter anderm Inhaber des 5. Dan Jiujitsu, 3. Dan Bo-Jitsu, 2. Dan Tonfa-Jitsu, 1. Dan Judo und 1. Dan Arnis/Kombatan. Weitbruch betreibt seit 40 Jahren Kampfsport und ist Trainer sowie sportlicher Leiter der Kampfsportabteilung Bujukai im Polizeisportverein Villingen-Schwenningen.

