Eishockey, DNL Division II: Die Wild Wings Future waren am Wochenende zu Gast bei den Starbulls Rosenheim und holten in den zwei Spielen drei Punkte. Am Samstag erwischten die Oberbayern den besseren Start und gingen in der 6. Minute in Führung. Schwenningen war fast dauerhaft in Unterzahl, was Rosenheim nutzte, um die Führung auf 3:0 auszubauen. Das Schwenninger Team um Kapitän Boaz Bassen kämpfte sich wieder heran und erzielte in der 31. Minute durch Waldemar Wehrle den 3:1-Anschlusstreffer. Schwenningen konnte der Strafbank allerdings nicht fern bleiben und musste einen weiteren Gegentreffer in Unterzahl hinnehmen. Im letzten Spielabschnitt fand man zwar besser ins Spiel, jedoch ohne Torerfolg. 41 Strafminuten waren sehr kraftraubend für das bis dato fairste Team der Liga. Dadurch erzielten die frischer wirkenden Rosenheimer noch zwei Tore zur 5:1-Führung im Schlussdrittel. Den Schwenningern gelang durch Laurin Laule nur noch ein Treffer zum 5:2-Endstand.

Am Sonntag zeigten die Jungs vom Neckarursprung ein anderes Gesicht. Trainer Wayne Hynes hatte sein Team nach der Niederlage am Vortag hervorragend eingestellt. Die Wild Wings zeigten Kampfgeist, schöne Kombinationen und erzielten durch Maximilian Eichhorn den frühen Führungstreffer. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit starken Torhüterleistungen auf beiden Seiten. Vor allem Luis Benzing im Kasten der Neckarstädter wusste zu überzeugen. Durch zwei weitere Treffer von Eichhorn und David Cerny machten die jungen Schwenninger den 3:1-Sieg perfekt und übernahmen nach sechs Spielen mit 15 Punkten die Tabellenführung in der Divison 2.

U 17 geht zweimal leer aus

U 17 Division Süd: Das U17-Team der Wild Wings Future ging in beiden Heimspielen gegen den EV Regensburg als Verlierer vom Eis. Im ersten Spiel am Samstag unterlagen die jungen Neckarstädter knapp mit 3:4 (1:0, 2:3, 0:1) Toren. Die Gastgeber führten durch Treffer von Marion Brilic (16.), Viktor Buchner (24.) und Erik Schmidt (25.) bereits mit 3:1. Dann allerdings nutzten die Gäste zwei Zeitstrafen der Gastgeber zum Ausgleich und machten elf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit mit dem 3:4 den Auswärtssieg perfekt. Tags darauf zog die Mannschaft von SERC-Nachwuchstrainer Alexander Dück klar mit 0:4 (0:0, 0:4, 0:0) den Kürzeren. Damit wartet die Schwenninger U17-Mannschaft nach vier Spieltagen immer noch auf den ersten Punkt.

