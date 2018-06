von Werner Feisst

Eishockey: Pat Cortina hat schon viele spannende Momente erlebt während seiner nunmehr 53 Jährchen. Als Trainer musste er oft bis zur letzten Sekunde zittern, bis der Sieg oder wenigstens ein Punkt unter Dach und Fach war. Am Donnerstagnachmittag erlebte der Coach der Schwenninger Wild Wings einen weiteren prickelnden Augenblick in seinem Leben – diesmal allerdings weit weg vom Eishockey. Nun war Pat Cortina in seiner Rolle als Vater gefragt. „Ich stehe gerade in München vor dem Gymnasium, wo meine Tochter Alessia ihr Abitur macht. Gleich wird sie herauskommen und mir ihre Gesamtnote mitteilen.“

Einen Tag zuvor hatte die 18-Jährige auf der zweisprachigen Privatschule die letzte von insgesamt 21 Prüfungen seit vergangenen Mai absolviert. Jetzt hielt sie erstmals ihr Zeugnis in Händen. Die Note interessierte den Herrn Papa nicht in erster Linie, genauso wenig wie eine Eishockey-Tabelle während der Saison. Viel interessanter war für ihn der Weg, den seine Tochter seit Mai bis zum entscheidenden Tag vollzog. Der Vater immer an ihrer Seite. Cortina: „Das war für mich in etwa so, wie eine Mannschaft zu trainieren. Ich schaue nicht so sehr auf das Ergebnis. Vielmehr achte darauf, dass sich alle voll auf ihre Aufgabe konzentrieren. Gelingt das, stimmt meistens auch das Resultat. Genau das habe ich bei meiner Tochter versucht.“

Die Eishockey-freie Zeit seit Mitte März beschreibt der Schwenninger Coach als sehr abwechslungsreich. Obwohl: „Ganz vom Eishockey kommt man ohnehin nicht los. Nach den Playoffs in der DEL folgten bald schon die Weltmeisterschaft und schließlich der Kampf in der NHL um den Stanley-Cup.“ Cortina wird Anfang Juli noch einen zehntägigen Urlaub in Kanada verbringen, ehe er an den Neckarursprung zurückkehrt. „In der letzten Juliwoche werde ich wieder in Schwenningen sein.“

Dann beginnt auch gleich die Arbeit mit der Mannschaft. Der Fahrplan samt den sechs Testspielen steht bereits. „Am 31. Juli sollen die Spieler zum Medizin-Check in Schwenningen sein. Am 6. August trainieren wird zum ersten Mal wieder auf Eis“, sagt Cortina. Am Freitag, 10. August, können die SERC-Fans die Mannschaft beim öffentlichen Eistraining bestaunen, ehe einen Tag später der erste Vergleich beim alten Rivalen EHC Freiburg ansteht.

Spätestens zum Medizincheck soll auch die noch offene Mittelstürmer-Position im Angriff der Wild Wings besetzt sein. Da es sich um eine Schlüsselrolle handelt, lassen sich die Verantwortlichen Zeit. Schließlich ruhen auf dem Mann hohe Erwartungen. „Es gibt noch keinen konkreten Kandidaten. Wir müssen geduldig sein“, sagt Cortina. Zugleich lässt er durchblicken, dass der gesuchte Center nicht mehr unbedingt ein Ausländer sein muss. „Wir schauen uns auch nach einem deutschen Mittelstürmer um. Dann hätten wir später mehr Optionen.“ Da in diesem Fall noch eine Kontingentstelle frei wäre, könnten die Wild Wings im Verlauf der Saison flexibler reagieren. Einen ausländischen Spieler zu verpflichten, ist im Eishockey wesentlich einfacher als einen deutschen Profi.

Entscheiden sich die Wild Wings für einen vergleichsweise teuren deutschen Angreifer oder „Zweiflaggenspieler“, könnte sich die gleiche Konstellation ergeben wie in der vergangenen Spielzeit. Damals gaben die Schwenninger viel Geld für deutsche Neuzugänge wie Tobias Wörle und Mirko Höfflin aus und verzichteten mit Blick auf den Etat lieber auf den neunten Ausländer. Dieser kam in Person von Damien Fleury erst im November, also sieben Wochen nach Saisonbeginn. Cortina: „Es kann durchaus sein, dass wir wieder mit acht Ausländern beginnen.“

Dann hätten die Wild Wings zu Beginn der neuen Saison mit acht Verteidigern und 14 Stürmern die gleiche Anzahl an Feldspielern im Kader wie 2017/18. Diese Saison war übrigens die bislang erfolgreichste seit der Rückkehr der Schwenninger in die Deutsche Eishockey Liga.

Kader der Wild Wings Tor: Dustin Strahlmeier, Marco Wölfl. Abwehr: Dominik Bittner, Dominic Bohac, Benedikt Brückner, Kalle Kaijomaa, Mirko Sacher, Kyle Sonnenburg, Jussi Timonen, Boaz Bassen. Angriff: Istvan Bartalis, Simon Danner, Marc El-Sayed, Stefano Giliati, Kai Herpich, Mirko Höfflin, Marcel Kurth, Markus Poukkula, Philipp McRae, Anthony Rech, Tobias Wörle, Ville Korhonen, Julian Kornelli. Trainer: Pat Cortina

