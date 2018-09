von Maurice Sauter

Fußball, Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Schonach (Sonntag, 15 Uhr). (mst) Mit unterschiedlichen Vorzeichen gehen die DJK Donaueschingen und der FC Schonach in das Landesliga-Derby. Während die DJK auf der Erfolgswelle gleitet, musste Schonachs Trainer Alex Fischinger in den vergangenen beiden spielfreien Wochen zusehen, wie sein ohnehin kleiner Kader weiter schrumpfte. „Das freie Wochenende kam überhaupt nicht gelegen, weil wir nun weniger Spieler zur Verfügung haben als in der Vorwoche“, klagt Fischinger. Mit Torhüter Fabian Tiel und Tim Griesbeck fehlen zwei Akteure urlaubsbedingt, zudem wird Vladimir Klasic verletzt passen müssen. „Das sind drei Leistungsträger, die schwer zu ersetzen sind. Ich werde aber aus unserer zweiten Mannschaft motivierte Jungs mitnehmen, die uns helfen werden, den Engpass in den nächsten zwei bis drei Spielen zu überstehen“, lobt Fischinger die Reserve aus der Kreisliga A.

Entsprechend demütig formuliert der Trainer die Ziele für das Gastspiel in Donaueschingen. „Das ist eine sehr starke Mannschaft, die zu den großen Anwärtern auf die Meisterschaft gehört. Sie wollen sich gegen uns sicher keine Blöße geben. Daher wäre ich mit einem Punkt vollkommen zufrieden.“

Ambitionierter sind die Ansprüche an das kommende Spiel bei der DJK. Die Serie von zuletzt sechs Pflichtspielsiegen soll, wenn es nach Trainer Tim Heine geht, nicht schon am Sonntag enden. „Das ist unser Ziel, für das wir alles tun werden. Wir müssen uns unsere Spielfreude allerdings in jedem Spiel aufs Neue erarbeiten. Wenn wir nur wenige Prozente nachlassen, kann es schnell anders aussehen“, weiß der Trainer, dass Erfolg kein Automatismus ist.

Zwar ist seine Mannschaft im Duell des Tabellenfünften gegen den Zwölften klarer Favorit, Heine warnt aber dennoch vor der Klasse der Teutonen. „Mit Angreifer Gildas Asongwe haben sie einen überdurchschnittlichen Spieler in einer zentralen Position. Die Schonacher sind ein gefährlicher Gegner, den wir sehr ernst nehmen.“

Ähnlich wie sein Gegenüber muss auch Heine auf Leistungsträger verzichten. Raphael Künstler hat sich in der Vorwoche am Oberschenkel verletzt, sein mehrwöchiges Fehlen schmerzt die DJK. Zudem wird auch Stefan Heitzmann aus privaten Gründen fehlen. Ob die zuletzt angeschlagenen Benedikt Ganter und Heiko Reich wieder einsatzfähig sind, wird sich erst im Abschlusstraining am Freitag entscheiden.

