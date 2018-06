von SK

Leichtathletik: (h) Die Schwarzwälder Nachwuchsathleten trumpfen bei den Badischen Meisterschaften der Schüler in den Blockwettkämpfen in Langensteinbach mächtig auf. Während Carina Rothweiler und Emmanuel Molleker von der LG Baar/Donaueschingen ihre Titel vom Vorjahr verteidigten, schafften Marcel Willmann und Sina Kaufmann diesmal ebenfalls den Sprung aufs höchste Treppchen. Sophia Kaufmann erkämpfte sich den ersten badischen Meistertitel in ihrer jungen Karriere. Silber ging an den Lenzkircher Marco Waldvogel. Bronze brachten Lilli Franke von der LG Baar/TB Löffingen und Leon Bach vom TV Neustadt nach Hause. In der Mannschaftswertung der männlichen Jugend U 16 belegte die LG Baar mit den Vereinen LV Donaueschingen und TB Löffingen nach dem 3. Platz im Vorjahr ebenfalls den Goldrang, während die gleichaltrigen Mädchen mit Silber überraschten.

Am ersten Wettkampftag spielte Carina Rothweiler ihre Überlegenheit im Block Lauf der W 15 souverän aus. Nach 13,24 sek über 100 m, 14,15 sek über 80 m Hürden, 4,52m im Weitsprung und 36,50 m mit dem Ball hatte sie im abschließenden 2000 m Rennen noch genug Reserven, um die Konkurrenz auf der letzten Runde abzuschütteln und mit 7:31,46 min eine gute Zeit zu laufen. Bei ihren 2495 Punkten hatte sie gut 100 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Sina Kaufmann von der LG Baar/LV Donaueschingen holte sich im Block Wurf des gleichen Jahrgangs 2003 Gold mit 2559 Punkten. 35,37 m im Diskuswerfen bedeuten für sie Hausrekord und die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften. Auch ihre 11,56 m mit der Kugel blieben an diesem Tag unerreicht.

Im Block Wurf der M 15 schaffte Marcel Willmann dank seiner Überlegenheit in den Wurfdisziplinen mit 3005 Punkten erstmals den Sprung über die 3000 Punkte Marke. Im Kugelstoßen erzielte er neue Bestleistung von 15,47 m. Im Diskuswerfen landete das Gerät bei 47,93 m. Der Donaueschinger legte über 100 m 12,66 sek und über die 80 m Hürden 11,78 sek vor und sprang 5,47 m weit. Niklas Leber war Willmann gegenüber im Vorteil beim Sprint mit 12,38 sek, musste ihn aber diesmal mit 11,97 sek über die 80 m Hürden ziehen lassen. An der Sandgrube wurden für ihn 4,86 m gemessen. Die Kugel stieß er auf gute 13,81 m. In der Endabrechnung verbuchte Leber 2837 Punkte und neuen Hausrekord. Zu Rang sechs reichte es dem Villinger Felix Graf (2190). Jakob Uhrhan von der LG Baar/TB Löffingen wurde im Block Sprint/Sprung Neunter mit 2417 Punkten.

Emmanuel Molleker war bei der M14 im Wurf seinen Konkurrenten haushoch überlegen. Mit den Tagesbestwertungen im Hürdenlauf (12,29 sek), Kugelstoßen (11,61 m), Diskuswerfen (32,31 m) sowie im 100 m Sprint (12,70 sek) und 5,28 m im Weitsprung sammelte er stolze 2665 Punkte. Toni Ketterer von der LG Baar/Donaueschingen schloss seinen Mehrkampf im Block Wurf als Siebter mit 2190 Punkten ab.

Bei den Mädchen W 14 lag Lilli Franke im Block Wurf aussichtsreich im Rennen. Nach 4,71 m im Weitsprung, 13,10 sek über die Hürden und 13,10 sek über 100 m sowie Bestmarke im Kugelstoßen (9,46 m) kam der Einbruch im Diskuswerfen, wo sie mit 19,83 m deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb. Ihre 2408 Punkte bedeuteten Rang drei. Platz 7 eroberte Lucy Hartmann (TV Neustadt) mit 2153 Punkten. Auf Rang acht folgte Selina Weidinger (TV Neustadt) mit 2072 Punkten, auf Rang 13 Jana Kesterke (1980) vom TV Villingen und auf Rang 14 Sophie Herr (1959) von der LG Baar/LV Donaueschingen. Ein klasse Rennen lief Alina Herr vom TV Neustadt im Block Lauf der W 14 über 2000 m. Mit 7:02,80 min schob sie sich mit 2084 Punkten noch auf Rang 14 vor.

Marcel Willmann, Carina Rothweiler, Niklas Leber, Sina Kaufmann, Lilli Franke und Emmanuel Molleker hatten mit den in Langensteinbach erzielten Punktzahlen die Normen für die deutschen Meisterschaften erzielt und hätten auch hier bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden können. Unverständlicherweise wurden diese Meisterschaften jedoch abgesagt, da sich in allen Landesverbänden kein Ausrichter finden ließ.

Auch der zweite Tag brachte für die Schwarzwälder Athleten Medaillen und gute Platzierungen. Spannend war der Kampf um Gold bei der W 12 im Block Lauf. Nach vier Disziplinen hatte Sophia Kaufmann von der LG Baar/LV Donaueschingen beim abschließenden 800 m Lauf nur wenige Sekunden Vorsprung auf die ärgsten Konkurrentinnen. Mit einer guten Laufleistung sicherte sie sich mit 2330 Punkten ihren ersten badischen Meistertitel und holte damit das zweite Gold an diesem Wochenende in ihre Familie. Der Lenzkircher Marco Waldvogel unterstrich mit dem 2. Platz im Block Wurf der M 13 seine Vielseitigkeit bei 2170 Punkten. Rang vier ging an Tobias Richter (LG Baar / LTG Brigachtal) mit 2064 Punkten, Rang fünf an Florian Herling vom TV Neustadt (2023) sowie Rang neun an den Lenzkircher Valentin Pröller (1693). Im Block Lauf dieser Altersgruppe belegte der Neustädter Leon Bach Rang drei mit 2054 Punkten.

In der W 13 belohnten sich im Block Wurf Afra Kuttler von der LG Baar/LV Donaueschingen mit Rang fünf bei 2093 Punkten, Annika Brugger (2005) vom TV Lenzkirch mit Rang acht, Kaija Babler (1963) vom TV Neustadt mit Rang neun, Vivien Willmann (1925) von der LG Baar/LV Donaueschingen mit Rang zehn sowie Pauline Graf (1917) vom TV Villingen einen Rang dahinter. Die gleichaltrige Donaueschingerin Salome Hasenfratz von der LG Baar wurde Dreizehnte im Sprintblock mit 2103 Punkten.

In der Mannschaftswertung kam die LG Baar bei der U 16 in der Besetzung Marcel Willmann (3005), Niklas Leber (2837), Emmanuel Molleker (2655), Jakob Uhrhan (2417 und Toni Ketterer (2136) mit 12357 Punkten überlegen zum Sieg. Bei den Mädchen der U 16 erzielte die LG Baar mit Sina Kaufmann (2559), Carina Rothweiler (2435), Lilli Franke (2408), Paula Birkenberger (2192) und Sophie Herr (1959) mit 11.553 Punkten und Rang zwei hinter der MTG Mannheim einen Achtungserfolg.

Im Siebenkampf der W 15 war Nele Hilpert vom TV Villingen an zwei Tagen im Einsatz und belegte mit 3059 Zählern Rang fünf. Weitere Ergebnisse:

M 14 Block Sprint/Sprung: 15. Timo Scherer, TV Neustadt (2079), W 13 Block Lauf: 13. Fabienne Dohmen, TV Villingen (1945), W 12 Block Wurf: 7. Melina Lampert, TV Lenzkirch (1806), W 15 Block Sprint/Sprung: 12. Johanna Kalla, TV Villingen (2165), W 13 Block Lauf: 9. Lucie Heini, TV Villingen (2094), W 15 Wurf: 12. Alicia Soerjanta, TV Neustadt (2169).

