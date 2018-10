Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). Das Schwarzwald-Derby wird am Sonntag sicherlich eine große Zuschauerkulisse nach Schonach locken. Die Brisanz der Partie besteht darin, dass im Sommer mehrere Schonacher Spieler inklusive dem Trainer die Seiten gewechselt haben und jetzt für die Kurstädter am Ball sind. Doch auch die Tabelle unterstreicht die Attraktivität des Duells: Beide Mannschaften sind mit 22 Punkten Tabellennachbarn auf den Rängen vier und drei.

„Seit ich in Schonach bin, wird im Umfeld nur von dieser Partie gesprochen. Der Hype um das Spiel ist mir einfach zu groß. Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, sondern können uns vielmehr für einen bislang tollen Saisonverlauf belohnen. Beide Vereine haben völlig unterschiedliche Saisonziele. Irgendwie bin ich auch froh, wenn diese Partie gespielt ist“, sagt Schonachs Trainer Alex Fischinger. Er setzt einmal mehr auf die Mentalität seiner Fußballer, die Fischinger bisher als vorzüglich bezeichnet. Die Stimmung in der Mannschaft und im Training sei vom ersten Tag an großartig gewesen. Nun ist eine regelrechte Euphorie hinzugekommen, wobei Fischinger hofft, dass die Begeisterung die Akteure nicht lähmen wird.

Im Training unter der Woche war der Kader vollzählig. Alle Akteure empfahlen sich mit großem Engagement für einen Einsatz. „Natürlich habe ich elf Spieler im Kopf, mit denen wir beginnen werden“, so Fischinger. Er verrät allerdings nicht, um wem es sich handelt. Nur so viel: Fabian Tiel wird wieder zwischen den Pfosten stehen, nachdem er zuletzt von Florian Szymczak fehlerfrei vertreten wurde.

Für Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco und mehrere von seinen Spielern ist es die erste Rückkehr nach Schonach seit dem Abschied im Sommer. „Ich hatte da vier sehr erfolgreiche Jahre. Wir haben den Erfolg immer weiter gesteigert. Dass Schonach weiterhin so gut mitspielt, ist für mich keine Überraschung. Das sind alles gute Jungs, die Fußball spielen können.“ Der Blick von Blanco richtet sich jedoch auf das eigene Team. „Wir hatten am Mittwoch eine sehr gute Trainingseinheit. Ich habe 16, 17 Spieler, die ich alle bringen kann.“ Blanco versucht, etwas die Brisanz aus der Partie zu nehmen: „Auch diesmal gibt es lediglich drei Punkte zu verteilen.“

Welche Startformation Blanco in Schonach auf den Platz schicken wird, will er erst am Sonntagmorgen entscheiden. Der Bad Dürrheimer Coach pokert zumindest öffentlich. „Viel wichtiger ist, dass wir als Mannschaft auftreten. Wir haben in der Saison schon gegen starke Defensivreihen gezeigt, dass wir sie knacken können, zuletzt gegen Dettingen. Schonach hat einen Lauf, aber auch wir müssen uns nicht vestecken.“ Blanco und Fischinger hoffen indes, dass die Partie in einem sportlich fairen Rahmen verlaufen wird.

Jetzt mit Trainertipps Künftig werden wir Ihnen, liebe Freunde der Fußball-Landesliga, nicht nur informative Vorschauen über die Spiele der Schwarzwälder Mannschaften bieten, sondern immer auch einen Trainer, der den Ausgang der jeweiligen Partien tippt. Den Anfang macht Marcel Yahyaijan, Coach des FC 08 Villingen II. (wmf)

