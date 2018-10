von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr) – (mfa) Mit einem Erfolg am Sonntag wollen die Schonacher ihre Heimbilanz aufbessern. In dieser Statistik steht die Mannschaft von Alex Fischinger in der Liga auf dem vorletzten Tabellenplatz (drei Punkte aus drei Spielen), nur Schlusslicht Markdorf hat eine schlechtere Bilanz vor heimischem Publikum (null Punkte). Auswärts klappt es für die Schonacher dagegen so gut wie für kein anderes Team, von vier Spielen wurde keins verloren und drei gewonnen. „Ich denke, dass wir auswärts nicht so stark waren, wie es diese Statistik zeigt, aber eben zuhause auch nicht so schlecht. Wir hatten ja erst drei Heimspiele, von denen wir zwei knapp verloren haben. Genauso haben wir auswärts Spiele gewonnen, die wir ebenso verlieren können“, sagt Fischinger.

Der SG Dettingen-Dingelsdorf, die momentan auf Platz zehn der Tabelle steht, gelang unter der Woche ein Achtungserfolg im Pokal, als sich die Spielgemeinschaft gegen den Oberligisten SV Oberachern nur knapp mit 1:3 geschlagen geben musste. „Das Ergebnis zeigt, wie stark der Aufsteiger ist. Die Mannschaft hat die Euphorie mitgenommen, hat alle Mann an Bord und ist eingespielt. Ich bin bescheiden genug, um zu sagen, dass wir bei diesem Spiel auch mit einem Punkt zufrieden wären, vor allem mit Blick auf die Personalsituation.“

Vor dem Spiel gegen Dettingen-Dingelsdorf gibt es für den Trainer noch einige Fragezeichen. Die zuletzt angeschlagenen Jannik Reiner und Gildas Asongwe werden es wohl zumindest auf die Ersatzbank schaffen. Yannick Kienzler (Urlaub) wird dagegen genauso fehlen wie Magnus Hettich, der studiumbedingt absagen muss. Bei Jonas Schneider entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig, er ist an der Schulter verletzt. Mit der aktuellen Punktzahl ist der Schonacher Trainer sehr zufrieden, zumal sich das Krankenlager der Schonacher langsam lichtet.

