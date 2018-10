Fußball-Landesliga: So etwas kommt eher selten vor. Alle sechs Schwarzwälder Landesligisten, die am Wochenende im Einsatz bestritten haben, punkteten. Dennoch gibt es bei den Trainern nicht nur zufriedenstellende Analysen.

Einen Zähler brachte die DJK Donaueschingen mit dem 0:0 vom Spitzenreiter Überlingen mit. Trainer Tim Heine ist etwas zwiegespalten. „Du kannst dort gewinnen, aber auch verlieren. Wir hatten die Chance auf drei Punkte, doch andererseits war ein Kräfteverschleiß nach der englischen Woche zu sehen.“ Heine sah ein teilweise etwas hektisches Spiel, in dem sich beide Teams Ballverluste leisteten, die so kaum zu erwarten waren. Geärgert hat sich der Coach über einen aberkannten Treffer seines Teams. „Es war eher keine Abseitsstellung zuvor.“ Möglicherweise hätte der Treffer nochmals die Spiel-intensität angehoben. Heine freut sich nun auf eine Woche ohne Spiel mit normalen Trainingseinheiten, auch zum Regenerieren. „Zu den vergangenen neun Partien mussten wir sechs Mal reisen. Der Verschleiß ist aktuell deutlich zu sehen“, so Heine.

Ohne seinen in Duisburg auf einer Fortbildung weilenden Trainer Marcel Yahyaijan erreichte der FC 08 Villingen II in Frickingen eine 1:1-Punkteteilung. Der Coach war während der 90 Minuten nahezu pausenlos bestens informiert. „Wir haben die erste Hälfte wohl etwas verschlafen. Das Frickinger Tor war eher ein Zufallsprodukt, als zwei unserer Spieler ausrutschten“, sagt Yahyaijan, der von seinem Vater Arash und von Bernd Seckinger vertreten wurde. Auffallend ist, dass den Villingern aktuell etwas die Abschlussstärke abgeht. In den vergangenen 180 Minuten gelang nur ein Treffer. „Das ist nicht unser Anspruch. Wir treffen zu oft auf Gegner, die nur in der Abwehr stehen und nicht mitspielen wollen. Dafür müssen wir jetzt Lösungen suchen, wobei mich etwas beruhigt, dass wir uns viele Möglichkeiten herausspielen“, ergänzt Marcel Yahyaijan.

Der FC Schonach feierte mit dem 2:1-Erfolg gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf im neunten Spiel bereits den fünften Sieg. „Wenn man davon ausgeht, dass du nach zehn Spielen 14 Punkte haben solltest, sind wir nach neun Spielen und 16 Zählern leicht im Plus. Wir haben uns diese Punktezahl redlich verdient. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, in der eine große Harmonie herrscht“, betont Trainer Alex Fischinger. Ihn freuen zudem die erst zehn Gegentreffer. Fischinger: „ Das ist immer ein Gradmesser für eine gewisse Stabilität“. Gegen Dettingen schlug es einmal im eigenen Kasten ein, wodurch die Partie fast gekippt wäre. „Wir sind 20 Minuten wild geschwommen. Dann hat sich meine Mannschaft selbst aus der Situation befreit“, freut sich Fischinger, der die Zeit für gekommen sieht, um einen Spieler ganz besonders zu loben: Schlussmann Fabian Tiel. „Er ist ein Garant für die gute Zwischenbilanz und der heimliche Kapitän. Fabian hatte zuletzt eine schwierige Saison mit wenigen Einsätzen. Jetzt ist er nicht wegzudenken.“

Dreifach punktete auch der FC Bad Dürrheim mit dem 2:1-Erfolg gegen den FC Singen. „Wir hatten einen Matchplan und den hat meine Mannschaft ausgezeichnet umgesetzt. Wir wussten, dass wir nach den ersten 45 Minuten einen Gang hochschalten müssen und haben es mit viel Moral geschafft“, würdigt Trainer Enrique Blanco seine Spieler. Die Mannschaft habe über 90 Minuten sehr konzentriert agiert und Charakter gezeigt. „Ich habe immer gewusst, dass ich eine charakterlich starke Elf habe. Das Spiel gegen Singen war dafür ein Paradebeispiel.“ Mit Jeremias Fischerkeller und Frederik Hoch feierten zwei Spieler ihr Startelf-Debüt und Ahmet Colak verhalf Blanco später zur Landesliga-Premiere. So standen beim Abpfiff zwei 19- und ein 18-jähriger Spieler auf dem Platz. „Ich brauche aus unserem Kader alle Spieler und jeder wird auch seine Chance bekommen“, so Blanco.

Der FC Löffingen feierte einen eher unerwarteten 3:1-Erfolg beim heimstarken FV Walbertsweiler. „Wie ich erst nach der Partei erfahren habe, hat Walbertsweiler die vorletzte Heimniederlage auch gegen Löffingen kassiert. Offenbar liegt uns der Platz“, sagt FCL-Trainer Uli Bärmann. Für ihn ist der Sieg „einfach ein schönes Ergebnis für uns“, wobei seine Elf auch einen Nackenschlag wegsteckte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins fiel das 0:1. „Wir hatten schon vor der Pause eine gute Taktik. Die hat sich später ausgezahlt.“ Bärmann war mit der „Leistung im Kollektiv“ sehr zufrieden. Mit Adolf Scherer kam erneut ein Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz, der in der Kreisliga A zuletzt mit seinem Torriecher überzeugte. „Mich ärgert noch immer die unnötige Niederlage in Geisingen. Ansonsten sehe ich uns weitgehend im Soll. Wir sind auf einem ordentlichen Weg“, bilanziert Bärmann die ersten neun Partien.

Acht Punkte holte der FC Neustadt aus den letzten vier Partien und hat damit die Abstiegsplätze verlassen. Ist es eine Tendenz? Oder mehr? „Es ist zumindest ein guter Schnitt“, sagt Coach Benjamin Gallmann. Erstmals seit vielen Wochen hatte er beim jüngsten 3:1-Erfolg gegen Markdorf die Möglichkeit, wieder dreimal zu wechseln. „Die Personalmisere hat uns doch einige Punkte gekostet. Gegen Markdorf hätten wir es uns einfacher machen können, wenn wir frühzeitig die klaren Chancen nutzen“, sagt Gallmann und fügt an: „Es ist nicht ganz einfach, Spiele gegen uns zu gewinnen. Andererseits tun wir uns weiterhin schwer, Spiele für uns zu entscheiden.“ Unterstrichen werden die Worte durch die Zwischenbilanz mit erst zwei Siegen, aber auch erst zwei Niederlagen in den ersten neun Partien.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein