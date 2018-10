von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Als der FC Bad Dürrheim am Sonntag kurz vor der Pause die 3:1-Führung in Donaueschingen erzielte, schien alles auf einen Auswärtserfolg der Kurstädter hinzudeuten. Doch im Gegenzug kassierte die Elf von Trainer Enrique Blanco das 3:2 und in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit das 3:3 und 3:4. Fortan waren die Kurstädter auf der Verliererstraße. „Wir müssen das Spiel in Halbzeit eins entscheiden. Wenn du vier Mal Aluminium triffst, fragst du dich schon, warum der Fußballgott nicht auf unserer Seite ist“, sagt Blanco, der zudem weitere erstklassige Möglichkeiten seiner Schützlinge sah, die nicht zu Treffern führten. Vier oder gar fünf Treffer der Kurstädter in der ersten Halbzeit wären möglich gewesen, zumal Donaueschingen in der Phase nicht das beste Spiel machte. Nicht zufrieden war Blanco, dass seine Elf plötzlich versuchte „Dinge zu machen, die wir gegenwärtig noch nicht können. Wir sollten das machen, was wir können.“ So hätten seine Spieler mit dem zufrieden sein müssen, was sie hatten. Blanco: „Mich überrascht das nicht. Wir sind noch dabei, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Noch greifen bei uns nicht alle Rädchen ineinander, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.“

Die Kicker des FC Schonach dürften nach dem 2:0-Erfolg in Markdorf mit besonderer Freude auf die Auswärtstabelle in der Landesliga blicken. Schonach führt mit zehn Punkten diese Statistik an. Insgesamt hat das Team von Trainer Alex Fischinger nun 13 Zähler auf dem Konto. Fischinger war voll des Lobes nach dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Markdorf: „Ein großes Kompliment an mein Team. Sie hat Einsatz und Leidenschaft gezeigt. Wenn man berücksichtigt, wie viele Ausfälle wir hatten, ist dieser Sieg umso höher einzustufen.“ Immerhin stehen die Schonacher trotz des großen Umbruchs und einiger Personalsorgen in den vergangenen Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz. Nun hofft Alex Fischinger, dass seine Mannschaft auch auf eigenem Platz wieder mehr punktet. In der Heimtabelle sind die Schonacher Drittletzter.

Den insgesamt elften Punkt holte der FC Löffingen auf eigenem Platz beim 1:1 gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf. Schon nach sechs Minuten lag die Elf von Trainer Uli Bärmann zurück. „Ab da wurde es sehr schwierig, denn Dettingen stand massiv und gut gestaffelt in der Abwehr. Deshalb können und müssen wir mit dem Remis leben“, sagt Bärmann. Torjäger Benjamin Gaudig rettete den Zähler mit einem verwandelten Elfmeter, nachdem er selbst gefoult wurde. Löffingen hat, nach einem Viertel der Saison, mit elf erzielten Toren elf Punkte auf der Habenseite. Bärmann ist sich nicht ganz sicher, wie er die Ausbeute bewerten soll. „Es hätten ein, zwei Pünktchen mehr sein können. Wir haben einige Partie etwas verpennt“, urteilt der Coach. Nach der kommenden Auswärtsaufgabe in Walbertsweiler warten gleich drei Derbys auf die Bärmann-Elf. Mit Schonach, Furtwangen und Neustadt sogar drei sehr attraktive dazu.

