von SK

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Schonach 0:1 (0:1). (bs) Das Derby endete mit einem knappen Sieg der Gäste, die damit bereits den vierten Erfolg nacheinander feierten. Noch vor der Pause erzielte Asongwe das Tor des Tages.

In der Anfangsphase waren die Chancen verteilt. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Je länger die Begegnung dauerte, umso besser kamen die Gäste ins Spiel. Mit schnellem und direktem Spiel über die Außenbahnen brachten sie die FCN-Abwehr oft in Verlegenheit. Ein Weitschuss (19.) ging knapp am Neustädter Gehäuse vorbei. Ein Schuss von Asongwe aus kurzer Distanz verfehlte ebenfalls das Tor. Neustadt kam nur zu gelegentlichen Kontern. Da taten sich vor allem Gutscher, Katava und Samma hervor. In Minute 40 fiel das entscheidende Tor. Nach einem Angriff über die rechte Seite traf ein Schonacher aus kürzester Entfernung die Querlatte. Von dort prallte der Ball vor die Füße von Asongwe und dieser hatte kein Problem, aus rund fünf Metern den Ball ins Tor zu befördern. Gleich danach hatten die Schonacher weitere Möglichkeiten.

In der Halbzeit wechselte Neustadt zweimal. Nun agierte der Gastgeber offensiver, doch Schonach begann in der zweiten Hälfte dort, wo sie die erste beendet hatte. Während Samma (49.) über das Tor köpfte, vereitelte auf der anderen Seite Schlussmann Kiefer einen höheren Rückstand. Die Begegnung wurde nun immer besser. Heitzmann (60.) schlug einen Schonacher Kopfball auf der Linie weg. Auf der anderen Seite flogen Samma und Gutscher an einer Flanke von Gibba vorbei.

In den Schlussminuten wurde die Partie hektischer. Nach einem Freistoß köpfte Eckert das Spielgerät ins Tor, doch der Linienrichter entschied auf Abseits. Die Neustädter wollten mit aller Gewalt den Ausgleich erzielen. Die Möglichkeiten dazu waren da, wurden aber nicht genutzt. Noch einmal hatte der FCN eine Chance, doch auch hier entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits. Kurz vor Ende der Begegnung bekam Neustadt einen weiteren Freistoß. Torhüter Kiefer war nach vorne geeilt und musste nach Ausführung des Freistoßes mit ansehen, wie die Gäste einen Konter fuhren. Heitzmann beförderte den Ball gerade noch vor der Torlinie ins Toraus. Tor: 0:1 (40.) Gildas Asongwe; SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim); ZS: 150.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Heitzmann, Kapetanovic (46. Waldvogel), Mundinger, Tritschler (78. Weerakkody), Katava (46. Gibba), Eckert, Fischer, D'Antino, Samma.

FC Schonach: Szymczak, Griesbeck (78. Wasser), Ketterer, Klasic, Dold, Schneider (68. Hettich), Kljajic, Kienzler, Asongwe, Pfau, Frey.

