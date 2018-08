von SK

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Donaueschingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Für die zwei Derby-Konkurrenten steht am dritten Landesliga-Spieltag erst das zweite Punktspiel an, da beide an den ersten zwei Spieltagen einmal spielfrei hatten. Löffingen hat seine Auftaktpartie (gegen Hilzingen) gewonnen, die Donaueschinger (beim FC 08 Villingen II) verloren. In der vergangenen Saison nahmen die Löffinger der DJK alle sechs Punkte ab.

Brisanz hat die Partie vor allem vor dem Hintergrund, dass DJK-Trainer Tim Heine in der vergangenen Saison an der Löffinger Seitenlinie stand. „Tim hat in Löffingen gute Arbeit geleistet, von der wir alle noch profitieren. Natürlich kennt er auch die Stärken und Schwächen meiner Mannschaft“, sagt Löffingens neuer Trainer Uli Bärmann, der sich sehr auf die Partie freut. „Donaueschingen ist in dieser Saison in der Tabelle sehr weit vorne zu erwarten. Eine Elf, die rundum qualitativ gut besetzt ist. Da muss bei uns schon viel klappen, um zu punkten“, ergänzt Bärmann.

Wieder zurück ist bei den Löffingern Daniel Fuß, ein Spieler, der laut Bärmann kaum zu ersetzen ist. „Auch abseits des Platzes ist Daniel enorm wichtig für die Mannschaft“, fügt der Trainer an. Bärmann muss aber auch weiterhin auf einige Spieler verzichten, die noch im Urlaub sind.

Ein starkes Debüt gab der aus dem eigenen Nachwuchs gekommene Ilias Sidi-Yacoub, der erneut in der Startformation stehen könnte. Wie diese endgültig aussehen wird, will Bärmann nach dem Abschlusstraining entscheiden – auch um den Gegner etwas zu überraschen.

Die Donaueschinger müssen auch im zweiten Punktspiel auswärts ran. Die 0:4-Auftaktpleite beim FC 08 Villingen II ist längst raus aus den Köpfen, auch weil sich die Donaueschinger zwischenzeitlich im Verbandspokal (3:1 gegen Furtwangen) ein Erfolgserlebnis verschafften. Nun sollen die ersten Punkte in der Meisterschaft her. „Wir sollten das Selbstvertrauen haben, um in Löffingen etwas zu holen. Wir wissen aber auch, dass die Löffinger gerade in diesen Duellen immer noch ein paar Prozentpunkte mehr abrufen“, sagt Tim Heine.

Möglicherweise werden die Donaueschinger mit einer Mischung von Spielern aus den ersten beiden Pflichtspielen antreten. Noch sind nicht alle Akteure, bedingt durch Urlaub und Trainingsrückstand, auf dem gleichen Leistungsstand. Heine will jene einsetzen, die unter der Woche fleißig trainiert haben. Die Rückkehrer werden zunächst auf der Bank sitzen und sich mit Kurzeinsätzen anfreunden müssen. Dies könnte sich aber schon am kommenden Mittwoch im Pokal in Überlingen ändern. Zunächst liegt der Fokus der DJK auf Löffingen. Weil sich beide Teams nahezu aus dem Effeff kennen, will sich Heine vorab auch gar nicht über Taktik und Personal äußern. Auch er möchte, wie Bärmann, zumindest einen kleinen Überraschungseffekt auf seiner Seite haben.

