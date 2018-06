von Holger Rohde

Frauenfußball: Nach einem steilen Höhenflug mit drei Aufstiegen in drei Jahren und einer erfolgreichen Saisonpremiere in der Frauen-Verbandsliga drückt die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen die Stopp-Taste und verkündet den Rückzug in die Bezirksliga.

Salvatore Buccelli, Abteilungsleiter und Teammanager bei den Fußballfrauen des FC Bad Dürrheim und TuS Oberbaldingen, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Natürlich finden wir es schade und hatten Bauchschmerzen, weil wir die letzten Jahre einen erfolgreichen Weg gegangen sind, den wir eigentlich weiter fortsetzen wollten“, beschreibt er die Notlage. Die Erklärungen zu dem jähen Vorgehen enthalten jedoch auch Vernunft und Logik.

Die SG hatte in den vergangenen drei Jahren drei Meistertitel in Folge eingeheimst und war von der Kreisliga A über die Bezirks- und Landesliga in die Verbandsliga durchmarschiert. Dort landete das Team der Trainer Klaus Stärk und Karl-Heinz Grieshaber am Ende der Saison 2017/18 auf dem achten Platz. „Damit waren wir sehr zufrieden. Wir haben eine starke Vorrunde gespielt und Meister Alemannia Zähringen auswärts beim 4:0 die einzige Niederlage beigebracht.“

Woran zerbröckelte nun die Verbandsliga-Tauglichkeit? „Klaus Stärk teilte uns früh mit, dass er aufhört. Grieshaber ist inzwischen 2. Vorsitzender des FC Bad Dürrheim und will sich mehr den Vereinsaufgaben widmen. Dann kamen nach und nach Leistungsträgerinnen, die uns mitgeteilt haben, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen und sogar ganz aufhören. Wir waren nicht begeistert, haben aber die Entscheidungen akzeptiert, weil die Spielerinnen gute Gründe vorbrachten“, schildert Buccelli die Gründe für den Rückzug.

Verabschiedet hat sich auch Torjägerin Christina Brugger, die in den drei Jahren für die Spielgemeinschaft 23, 35 und 42 Tore erzielte. Exakt 100 Treffer waren es für die 29-Jährige, die in den vier Jahren zuvor beim SV Tuningen sage und schreibe 212 Mal ins Schwarze getroffen hatte. „Ich bekomme den Fußball aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr unter einen Hut“, sagt die Stürmerin. Ebenso unersetzlich für eine Liga wie die südbadische Verbandsliga mit starken Freiburger Mannschaften ist Sabine Rothe. Die Offenivspielerin, die früher ebenfalls für Tuningen am Ball war, zieht aus der Region weg. „Außerdem kann ich mit meinem kaputten Knie keinen Fußball mehr spielen. Die Schmerzen waren in den letzten Wochen enorm“, verabschiedete sie sich mit einem Tor im letzten Spiel noch gebührend.

Salvatore Buccelli möchte den freiwilligen Rückzug nicht nur an den beiden Leistungsträgern festmachen. „Es sind noch weitere Spielerinnen die, wie Laura Höfler mit ihrem Studium in Österreich, wegfallen. So wurde der Kader immer kleiner und somit auch die Qualität. Wir haben keine Lust, die anderen Spielerinnen in der kommenden Runde sportlich chancenlos als Kanonenfutter in der Verbandsliga vorzuführen.“ Deshalb gab es bereits Gespräche mit der Mannschaft und dem neuen Trainer, Manfred Gleiche. Das Ergebnis schildert Buccelli so: „Zurück in die Bezirksliga, die 9er-Reserve haben wir nicht mehr. Der dortige Trainer, René Gleisberg, wird Gleiche unterstützen. Wir haben ein breites Trainer- und Betreuerteam für die Frauen. Mit diesen engagierten Leuten wollen wir einen Neuaufbau starten und den Blick auf die Jugendarbeit richten, wo wir mit Wolfgang Rothe einen erfahrenen Mädchenfußballtrainer in unseren Reihen haben.“

Neben Brugger, Rothe und Höfler bestätigte Buccelli auch, dass die Spielgemeinschaft weitere Fußballerinnen verlieren wird, die unbedingt höherklassig spielen wollen und deshalb zu einem anderen Verein wechseln. „Dies ist nachvollziehbar und verständlich für uns“, sagt der Abteilungsleiter. Dabei geht es um Lea Neumann, an der die Sportfreunde Neukirch Interesse haben, sowie um Franziska Fuchs, Carina Baumann und Eveline Freitag. sie sind beim Landesligisten FC Grüningen im Gespräch.

Die Entwicklung des Frauenfußballs im Bezirk Schwarzwald beäugt der Frauenbeauftragte Holger Rohde mit Skepsis. „In der kommenden Saison haben wir im Verbandsgebiet noch fünf Mannschaften, leider mit Neukirch nur einen Verbandsligisten, da wir mit dem FV Marbach den Aufstieg knapp verpasst haben. Der Rückzug der Bad Dürrheimerinnen hat für die Bezirksliga zur Folge, dass wir aller Voraussicht nach eine eingleisige Liga machen werden, weil es momentan nur noch 14 Elferteams sind. Die Tendenz ist hier eindeutig: Die zehn Neuner- und acht Siebenerteams spiegeln die rückläufige Zahl an Spielerinnen wider. Schaue ich auf den Nachwuchs, sind meine Befürchtungen eingetroffen, die ich schon vor drei, vier Jahren angemahnt habe. Es werden immer weniger Mädchenteams gemeldet. Dies wird zwangsläufig zu einem Rückgang bei den Frauen mit der Anzahl der Vereine führen, was immer zeitversetzt zwei, drei Jahre später durchschlägt.“

