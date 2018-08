von SK

Volleyball-Verbandsliga, Damen: (daz) Mit dem TV Villingen II, dem TB Bad Dürrheim und dem Aufsteiger TuS Hüfingen spielt in der kommenden Saison ein Trio aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis in der neun Mannschaften umfassenden Verbandsliga. Gleich an den ersten zwei Spieltagen kommt es zu Lokalderbys. Zur Saisoneröffnung am Samstag, 13. Oktober, hat der TB Bad Dürrheim den TV Villingen II zu Gast. Im anschließenden Spiel messen sich die Kurstädterinnen am gleichen Tag mit dem Aufsteiger TV Gundelfingen. Liga-Rückkehrer TuS Hüfingen hat am ersten Spieltag die Partie beim TV Kappelrodeck zu bestreiten. Ein Duell von zwei Aufsteigern.

Am zweiten Spieltag (27. Oktober) hält der Spielplan ein weiteres Lokalderby bereit. Der TuS Hüfingen darf sich im ersten Heimspiel nach dem Wiederaufstieg auf den TB Bad Dürrheim freuen. Hüfingen hat im Anschluss noch die Partie gegen den TV Waltershofen zu bestreiten, während Bad Dürrheim II nur einmal im Einsatz ist. Ebenfalls nur eine Partie hat der TV Villingen II beim TV Gundelfingen zu bestreiten. Das erste Derby zwischen dem TV Villingen II und dem TuS Hüfingen wurde für den 4. November angesetzt. Die Saison wird am 23. und 24. März abgeschlossen.

Einige Fragezeichen gibt es noch für Dirk Becker, Trainer des TV Villingen II, bei der Zusammensetzung seines Kaders. Mit Julia Seeger (Oberjettingen) ein hoffnungsvolles Talent gewonnen, doch die Zahl der Abgänge ist groß. Aus der eigenen dritten Mannschaft wurde Elisa Klem, Marie Uhing und Sarah Kilzer in den Verbandsliga-Kader aufgenommen. Vor allem Zuspielerin Uhing zeigte dabei so gute Ansätze, dass sie sogar schon mit der ersten Mannschaft trainierte. „Marie ist ein Talent und kann es weit bringen“, sagt Becker. Andere Positionen, wie im Angriff, warten hingegen noch auf die Besetzung. „Solange die Mannschaft personell nicht steht, kann ich auch nichts zu Saisonzielen sagen“, fügt Becker an. Am 9. September ist ein Trainingslager in eigener Halle mit einem Spiel gegen Oberjettingen geplant. Am 24. September vertritt die Verbandsliga-Mannschaft den TV Villingen im Regionalpokal. Gegner sind die eigene dritte Mannschaft und der klar favorisierte Zweitligist VC Offenburg.

Viele Personalfragen sind auch beim TB Bad Dürrheim noch offen. Beatriz Celma-Hall hat sich abgemeldet. Dafür sind bei den Dürrheimerinnen aktuell drei Spielerinnen im Probetraining, die einen guten Eindruck hinterlassen haben. „Noch lässt sich nicht sagen, wie unsere Mannschaft personell aussehen wird. Es wird auf jeden Fall einige personelle Veränderungen geben“, sagt Andrea Greguric, die routinierteste Spielerin beim TB.

Nur eine Veränderung gibt es beim Aufsteiger TuS Hüfingen. Claudia Ringgeler kehrt nach einer Babypause wieder zurück ins Team. Ansonsten setzt Trainer Jörg Wache auf das Aufstiegsteam. „Wir haben zehn Spielerinnen, mit denen wir eine gute Mittelfeldplatzierung und damit den Klassenerhalt anpeilen“, sagt Wache. Mit dem Hallentraining starten die Hüfingerinnen in dieser Woche. Teilnahmen an Turnieren in der Vorbereitung sind bisher nicht geplant.

