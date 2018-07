von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Mit einigen interessanten Paarungen beginnt am Samstag, 18. August, die neue Saison in der Kreisliga A 1. Gleich am ersten Spieltag treffen Vorjahresvizemeister DJK Villingen II und der enorm verstärkte SV Rietheim aufeinander. Bezirksliga-Absteiger FC Brigachtal empfängt zur gleichen Stunde den FC Tannheim. In der dritten Samstag-Partie darf sich der FC Schonach II auf Bezirksliga-Absteiger SV Überauchen freuen.

Der dritte Bezirksliga-Absteiger, FC Dauchingen, gastiert am Sonntag, 19. August, beim Aufsteiger SV Niedereschach. Ebenfalls Heimvorteil hat der zweite Aufsteiger, der FC Pfaffenweiler II. Der Meister der Kreisliga B 4 erwartet die Sportfreunde Neukirch. Im dritten Spiel am 19. August treffen der FC Schönwald und die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach aufeinander. Das Stadt-Duell zwischen dem VfB Villingen und NK Hajduk VS wurde auf Mittwoch, 12. September verlegt.

Eine zusätzliche Woche der Vorbereitung hat der FC Kappel, der am ersten Spieltag frei hat. Durch die Reduzierung der Staffel auf 15 Mannschaften wird jeweils ein Team an einem Spieltag zuschauen.

Mit einem Freitagabendspiel beginnt der zweite Spieltag (24. bis 26. August). Hier empfangen die Neukircher den VfB Villingen. Die Partien Dauchingen gegen Schonach II sowie Überauchen gegen Pfaffenweiler II finden am Samstag, 25. August, statt. Während NK Hajduk spielfrei ist, versprechen die vier Sonntagspartien Spannung. Tannheim empfängt Niedereschach, die SG Vöhrenbach den FC Brigachtal, Rietheim den FC Schönwald und Kappel spielt gegen die DJK Villingen II.

Nach dem Spieltag am 24./25. November beginnt die Winterpause, die am Wochenende 16./17. März endet. Der letzte Spieltag ist am 15. Juni.

