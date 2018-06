von SK

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, 2. Spiel: FKB Villingen – SV Saig 1:2 (1:0) – Es bleibt spannend in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A. Wenige Tage nach der Heimniederlage gegen den SV Aasen (0:2) gewann der SV Saig gegen FKB Villingen trotz 0:1-Rückstand mit 2:1. Allerdings hilft der Sieg den Hochschwarzwäldern nicht weiter. Der Aufsteiger wird am Sonntag (15 Uhr) in der Partie in Aasen zwischen dem heimischen SV und FKB Villingen ermittelt. Die Aasener könnten sich dabei sogar eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten.

Der Gast aus Saig verkaufte sich vor 150 Zuschauern im Schwenninger Hilbenstadion von Beginn an gut und war in den ersten 45 Minuten ein ebenbürtiger Gegner. Wenige Minuten vor der Halbzeitpause unterlief den Hochschwarzwäldern jedoch ein Fehler, den Nikola Kosic zur 1:0-Führung für die Gastgeber nutzte.

In der zweiten Hälfte war Saig überlegen, doch die Villinger blieben durch das Konterspiel immer wieder gefährlich. In der Schlussphase drehten die Gäste noch das Spiel und landete nach Treffern von Christian Panizic in der 82. Minute und Christian Grimm in der 89. Minute einen 2:1-Sieg.

Trotz des Erfolges haben die Saiger jedoch keine Chance mehr auf den Aufstieg. FKB kann sich dagegen noch Hoffnungen machen. Allerdings wird sich die Mannschaft im entscheidenden Relegationsspiel um einiges steigern müssen, um den Aasenern den Aufstieg noch streitig zu machen.

Tore: 1:0 (39.) Nikola Kosic, 1:1 (82.) Christian Panizic, 1:2 (89.) Christian Grimm. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Dennis Dickscheid (Bad Dürrheim) und Assistenten: Valerie Baidin (Königsfeld) und Fin Brunner (Triberg).

FKB Villingen: A. Beller, C. Risvanoglu, M. Matosevic, K. Radojevic, A. Feucht, M. Komljenovic, D. Bilea, D.Aleksic, Dejan Ovuka, N. Kosic, A. Nikolic

SV Saig: F. Ketterer, K. Brugger, T. Pfrengle, M. Gutmann, D. Meise, V. Schuchart, T. Goridaris, M. Diemand, A. Rodrigues Borges, C. Panizic, C. Grimm

