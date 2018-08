von SK

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: SV TuS Immendingen – FV Walbertsweiler-Reng. (Mittwoch, 19 Uhr). (daz) Groß war in der vergangenen Saison die Freude beim Bezirksligisten SV TuS Immendingen, als die Mannschaft erstmals den Bezirkspokal gewann. Nur zu gern hätten die Immendinger nun auch im Landespokal einige Favoriten geärgert, aber daraus wird wohl nichts. „Wir haben nur drei, vier Spieler aus dem Bezirksliga-Kader vor Ort. Eigentlich hätten wir das Spiel absagen müssen, aber aus sportlichen Gründen haben wir es nicht getan. Wir werden mit Akteuren der zweiten Mannschaft auffüllen müssen. Es geht nur darum, sich achtbar zu verkaufen. An mehr ist nicht zu denken“, sagt

Immendingens Vorsitzender Eduard Frank.

Rund eineinhalb Wochen vor dem ersten Punktspiel ist nahezu der gesamte Kader im Urlaub. Auch Trainer Naser Berisha kehrt erst am späten Dienstagabend zurück. Wegen dieser Personalnot musste bereits am vergangenen Wochenende ein Freundschaftsspiel gegen den Türkischen SV Singen von Immendingen abgesagt werden. „Wir hätten uns gerne andere Umstände und einen vollen Kader gewünscht. Aber wir sind nun mal keine Profis und die Spieler haben Anspruch auf Urlaub“, unterstreicht Eduard Frank.

Ganz anders als bei Geisingen ist die Ausgangslage beim Gegner Walbertsweiler-Rengetsweiler, der am vergangenen Wochenende in der Landesliga mit einem 2:1-Erfolg gegen Dettingen-Dingelsdorf die ersten drei Meisterschaftspunkte einfuhr und „voll im Saft steht“. Für Frank ist klar: „Walbertsweiler wird sicherlich in Bestbesetzung anreisen. Dazu kommt der Klassenunterschied. Wir hoffen auf eine gute Kulisse, doch sportlich werden wir dem Gegner wohl kaum etwas entgegenzusetzen haben.“

