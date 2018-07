von SK

Fußball-Bezirksliga: (her) Mehr Stabilität heißt die Zielsetzung des SV/TuS Immendingen in der Vorbereitung auf die Saison 2018/19. Der neue Trainer Naser Berisha, der bereits in der Rückrunde die Mannschaft unterstützte, setzt hier vor allem auf eine verbesserte Defensive. „Im Spiel nach vorne sind wir stark. In der Absicherung lassen wir aber öfters die nötige Balance vermissen“, weiß der erfahrene Coach, wo er die Hebel ansetzen muss. Die Immendinger wollen nicht erneut bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Berisha: „Mit mehr Konstanz streben wir einen sicheren Mittelfeldplatz an.“

Mit Berisha hat Immendingen ein echtes Urgestein auf der Trainerposition. Als Spielertrainer war er in den 90er Jahren die große Leitfigur in der Landesliga-Mannschaft. Mit seinem zweiten Trainerengagement von 2008 bis 2016 schaffte er nach mageren Jahren den Aufstieg in die Bezirksliga. Als früherer Zweitligaspieler im ehemaligen Jugoslawien verfügt der 51-Jährige über viel Erfahrung.

Mit den talentierten Spielern aus der eigenen Jugend, Hvistijan Angusov und Marius Diegmar, wird die Mannschaft weiter verjüngt. Zudem kehrt mit Florent Berisha ein starker Offensivspieler vom FC Gutmadingen zu seinem Heimatverein zurück. Vom Hattinger SV werden Magnus Matejka und Ibrahim Bayram die Mannschaft im Mittelfeld und in der Abwehr verstärken. Mit Oliver Weis zu der SG Kirchen-Hausen haben die Immendinger lediglich einen Abgang zu verschmerzen. Für das Training der drei Torhüter ist Flamur Mehmetaj zuständig.

Fehlen wird zunächst Torjäger Marcel Winkler. „Auf ihn müssen wir in den ersten Wochen aufgrund einer Knieoperation verzichten“, so Berisha, der dennoch mit über 20 Spielern im Kader einen harten Konkurrenzkampf um die Stammplätze erwartet.

Auch der langjährige und engagierte Vorsitzende Eduard Frank traut seiner Mannschaft eine bessere Runde als vergangene Saison zu. „Wir wollen uns von Anfang an von den Abstiegsplätzen fernhalten.“ Im ersten Testspiel gegen Landesliga-Vizemeister FC 08 Villingen (1:2) zeigte der Bezirksligist bereits gute Ansätze. Erstmals ernst wird es für die Immendinger am Mittwoch, 8. August, in der 1. Hauptrunde des Südbadischen Pokals zu Hause gegen Landesligist FV Walbertsweiler/Rengetsweiler.

Testspiele:

Mittwoch, 18. Juli: zu Hause gegen die A-Jugend des FC Radolfzell; Sonntag, 5. August: beim Türkischen SV Singen, Samstag, 11. August: zu Hause gegen die SG Kirchen-Hausen.

