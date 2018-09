von SK

Ringen, Verbandsliga: SV Triberg – SV Gresgen 18:16 – (kat) Im dritten Saisonkampf feierten die Triberger den ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Kai Rotter lag dabei zur Pause mit 4:12 zurück. Doch mit vier klaren Siegen in Folge drehten die Triberger den Kampf. Kai Rotter war begeistert vom Auftritt seiner Ringer: „Alle waren von Beginn an konzentriert. Ich bin auch froh für die Jungs, denn der erste Saisonerfolg ist für jeden erleichternd.“ Die Einzelkämpfe:

57 kg Freistil: Aaron Pfaff – Andreas Heidt 0:4 – Pfaff wehrte sich tapfer, gegen den erfahrenen Heidt hatte er jedoch keine Chance und verlor nach dreieinhalb Minuten technisch überhöht (Gesamtstand: 0:4). 130 kg griechisch: Coskun Efe – Fabian Schmid 4:0 – Bei seiner Premiere im Triberger Trikot ließ der Bundesliga-erfahrene Efe nichts anbrennen. Er schulterte Schmid nach rund einer Minute (4:4).

61 kg gr: Muhammed-Ali Kiliclioglu – Emanuele Di Martino 0:4 – Auch Jugendringer Kiliclioglu stand zum ersten Mal in der Triberger Aktiven-Mannschaft. Allerdings hatte er es mit einem der stärksten Gästeringer zu tun und wurde nach 1.25 Minuten geschultert (4:8). 98 kg fr: Murat Sen – Manuel Berger 0:2 – Sen ging anfangs in Führung. Doch mit zunehmender Kampfdauer spielte Berger seine konditionellen Vorteile aus und wurde Punktsieger (4:10). 66 kg fr: Dominik Kitiratschky – Tizian Gottstein 0:2 – In seiner ungeliebten Stilart ging es für Kitiratschky darum, die einkalkulierte Niederlage so knapp wie möglich zu halten. Dies gelang ihm auch. Gottstein holte lediglich zwei Mannschaftspunkte (4:12)

86 kg gr: Patrick Becker – Maximilian Maurer 3:0 – Direkt nach der Pause starteten die Triberger ihre Aufholjagd. Becker hatte es mit einem passiven Gegner zu tun. Dennoch holte er zehn Wertungspunkte und einen klaren Punktsieg (7:12). 71 kg gr: Khamzat Temarbulatov – Carsten Tscheulin 4:0 – Dritter Auftritt für die Triberger – dritter Vierer. Neuzugang Temarbulatov überzeugte erneut und schulterte seinen Gegner nach hoher Führung in der vierten Minute (11:12).

80 kg fr.: Erik Ragg – Daniel Wimberger 3:0 – In einem der Schlüsselkämpfe des Abends zeigte Ragg eine starke Leistung. Es fehlte nicht viel, dann wäre er sogar Überlegenheitssieger geworden (14:12). 75 kg fr.: Roman Dermenji – Martin Fricker 4:0 – Konsequent spulte der Moldawier sein Programm herunter und gewann nach zwei Minuten technisch überlegen (18:12). 75 kg gr.: Daniel Wörle – Denis Grether 0:4 – Wörle traf auf den besten Gästeringer und wurde nach einer Minute geschultert. Allerdings konnte er den Kampf entspannt angehen, da der Triberger Mannschaftssieg bereits zuvor schon feststand (Endstand: 18:16).

