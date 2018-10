von SK

Ringen, Verbandsliga: Lutte Selestat – SV Triberg (Samstag, 20 Uhr) – (kat) Nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen die Spitzenteams Waldkirch-Kollnau und Eschbach wartet nun eine Pflichtaufgabe auf die Triberger. Will das Team von Trainer Kai Rotter den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wahren, muss die SVT-Mannschaft im Elsass als Sieger von der Matte.

Selestat erwies sich in dieser Saison noch nicht wirklich als Verbandsliga-tauglich. Die Mannschaft steht mit null Punkten am Tabellenende und hat die bisherigen acht Saisonkämpfe allesamt deutlich verloren. Triberg ist zwar mit zwei Punkten mehr Vorletzter. Dennoch spricht die Papierform klar für die Schwarzwälder – vor allem nach den starken Leistungen gegen das Spitzenduo der Liga.

„Wenn wir diesen Kampf nicht gewinnen, dann wird’s sehr schwierig. Wir müssen liefern. Wenn meine Mannschaft so kämpft, wie in den vergangenen Wochen, bin ich zuversichtlich“, sagt Rotter mit Blick auf das Kellerduell. Allerdings warnt der Triberger Coach zugleich: „Bei Selestat gab es in dieser Saison immer wieder unterschiedliche Aufstellungen. Vielleicht rechnet man sich gegen uns die besten Chancen aus und wird entsprechend die Bestbesetzung aufstellen.“

