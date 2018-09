von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:4 (1:1). (mst) Löffingen gestaltete das Geschehen in Hälfte eins noch ausgeglichen und ging nach zwei Minuten sogar früh in Führung. Mit einem gerechten 1:1 ging es in die Pause. Danach waren die Gäste stärker und machten durch Tore von Björn Werhan, Johannes Scherer und Manuel Martin den verdienten Sieg klar. Durch den Erfolg übernahm der Bezirksliga-Absteiger die Tabellenführung. Tore: 1:0 (2.) Alexander Kornienko, 1:1 (32.) Werhan, 1:2 (49.) Scherer, 1:3 (71.) Martin, 1:4 (75.) Werhan. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen).

SV Grafenhausen – TuS Oberbaldingen 7:0 (2:0). Grafenhausen erwischte den besseren Start und ging nach sieben Minuten durch Michael Eichhorn in Führung. Danach passierte nicht viel, bis kurz vor der Pause Felix Gatti erhöhte. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel eine klare Angelegenheit, Oberbaldingen hatte den Gastgebern nichts entgegenzusetzen. Tore: 1:0 (7.) Eichhorn, 2:0 (38.) Gatti, 3:0 (50.) Lars Morath, 4:0 (56.) Florian Haselbacher, 5:0 (65.) Haselbacher, 6:0 (72.) Eichhorn, 7:0 (88.) Silvan Aselmann. ZS: 120. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

FV Möhringen – SV Hinterzarten 2:2 (1:2). Möhringen hatte einen Start nach Maß und ging durch einen Freistoßtreffer von Luca Blum nach sechs Minuten in Führung. Mit der ersten Offensivaktion glich Hinterzarten in Person von Kay Ruf aus, nur eine weitere Minute später hatte Mario Gross das Spiel für die Gäste gedreht. In Hälfte zwei war Möhringen am Drücker und kam zum verdienten Ausgleich durch Jonathan Bell. Tore: 1:0 (6.) Blum, 1:1 (19.) Ruy, 1:2 (20.) Groß, 2:2 (72.) Bell. ZS: 180. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

SV Eisenbach – SG Kirchen-Hausen 1:2 (1:2). Kirchen-Hausen ging bereits nach drei Minuten durch einen Kopfball von Buba Jammeh in Führung und legte in Minute 20 durch Sheriff Jallow nach. Dann wachte Eisenbach auf und antwortete prompt mit dem Anschlusstreffer durch Kevin Rontke. In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, beide Mannschaften ließen gute Chancen liegen. Am Ende blieb es beim gerechten Auswärtssieg. Tore: 0:1 (3.) Jammeh, 0:2 (20.) Jallow, 1:2 (23.) Rontke. Zuschauer: 130. Schiedsrichter: Moritz Karcher (Villingen).

FC Lenzkirch – SV Öfingen 4:1 (1:0). Lenzkirch überzeugte gegen kampfstarke Öfinger mit schön herausgespielten Toren. Das erste Tor davon erzielte Tim Rüdiger bereits nach acht Minuten. Das 2:0 kurz nach der Pause durch Christian Longo Longo war der Dosenöffner für die Gastgeber, die das Ergebnis noch in die Höhe schraubten. Tore: 1:0 (8.) Rüdiger, 2:0 (48.) Longo Longoo, 2:1 (58.) Sascha Wenzler, 3:1 (62.) Felix Jägler, 4:1 (90.+2) Fabian Gamp. Zuschauer: 150. Schiedsrichter. Thorsten Lechtenberg (Freiburg).

SV Gündelwangen – TuS Bonndorf 2:2 (1:2). In Hälfte eins des Lokalderbys vor 300 Zuschauern war Bonndorf leicht überlegen und ging mit einer verdienten 2:1-Führung in die Pause. Danach steigerten sich die Gastgeber, brauchten aber bis zur 82. Minute, bis Fehti Köycü den verdienten Ausgleich besorgte. Tore: 0:1 (15.) Elias Amann, 1:1 (27.) Bogdan Negoita, 1:2 (28.) Marvin Dobler, 2:2 (82.) Köycü. ZS: 300. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

