von SK

Fußball-Landesliga: FC Singen – SV Geisingen 3:0 (0:0). (mab) Das Spiel begann verhalten. Die Gastgeber erspielten sich zwar ein Übergewicht, doch zunächst blieben Chancen aus. Es gab zu leichte Ballverluste. Ein Freistoß von Kukic (25.) touchierte die Querlatte. Danach hatte Jeske mit einer Direktabnahme Pech. Fadera hielt sicher. Kukic tankte sich bis zur Grundlinie durch und passte in den Rücken der Abwehr. Martinelli scheiterte mit seinem Schuss an einem Abwehrbein. Von den Gästen kam bis dahin wenig und Gefahr vor dem Singener Tor gab es keine.

Die zweite Hälfte änderte zunächst nichts am Spielverlauf. In der 53. Minute setzte sich Vogt durch und flankte in den Strafraum. Einem Abwehrspieler der Geisinger sprang der Ball an den Arm. Den Elfmeter verwandelte Jeske souverän zur Führung für die Singener. Die Heimelf wollte nachlegen und erspielte sich weitere Gelegenheiten. Zunächst scheiterte L. Spahija mit einem Distanzschuss knapp (56.), doch kurz darauf war es erneut Jeske, der mustergültig im Strafraum freigespielt wurde und auf 2:0 erhöhte (63.). Die Gäste waren weiterhin nicht in der Lage die Singener Hintermannschaft ernsthaft zu fordern und so plätscherte das Spiel mit Vorteilen für die Heimmannschaft vor sich hin.

In der 82. Minute gab es Freistoß in zentraler Mittelstürmerposition am Strafraum. Jeton Spahija hielt einfach drauf und erzielte mit einem abgefälschten Ball das 3:0. Die Gäste waren an diesem Nachmittag einfach nicht gut genug und hatten keine nennenswerte Torchance. Die Gastgeber hingegen halten mit diesem Ergebnis den Kontakt an die Tabellenspitze. Tore: 1:0 (53./HE) Jeske; 2:0 (63.) Jeske; 3:0 (82.) J. Spahija; SR: Mera-Linz: ZS: 200.

SV Geisingen: Fadera, Othmer (69. Herfort), Begit, Federle, Ochs (81. Gleiche), Zubcic, Öhler (69. Sulejmani), Verep, Sabuncuo, Arceri.

