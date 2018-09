Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr). Erst vor sieben Wochen gab es die gleiche Paarung in der Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal. Nach einem 3:3 über 120 Minuten setzten sich die Geisinger im Elfmeterschießen durch. In der Meisterschaft sind beide Konkurrenten Tabellennachbarn, wobei Löffingen mit zwei Punkten und einem weniger ausgetragenen Spiel im Vorteil ist.

Nach der 1:5-Heimpleite am vergangenen Wochenende nahm Geisingens Trainer Marijan Tucakovic die Trainingseinheit am Montag zum Anlass, um einige Einzelgespräche zu führen. „Das war das schlechteste Spiel, seit ich in Geisingen Trainer bin. So etwas möchte ich nicht nochmal sehen, zumal meine Mannschaft schon mehrfach bewiesen hat, dass sie gut Fußball spielen kann.“ Tucakovic führte per Video einige Dinge im taktischen Bereich vor, die ihm absolut nicht gefielen. Nun gelte es, sich wieder von einer besseren Seite zu zeigen. Tucakovic: „Das sind wir uns selbst, aber auch unseren Zuschauern schuldig.“

Offen lässt es der weiterhin verletzte Spielertrainer, wer nach den schwachen Eindrücken vom Spiel gegen Stockach eine Denkpause bekommt. „Normalerweise muss ich etwas ändern, aber ich werde jetzt auch nicht alles umbauen. Vielleicht auf ein oder zwei Positionen.“ Er hofft auf einen Einsatz der unter der Woche noch angeschlagenen Simon Federle und Antonio Zubicic, die beide fit werden sollten. Ein Einsatz von Tucakovic zeichnet sich unterdessen nach dessen Handbruch frühestens in vier Wochen ab. „Wir wissen aus der Partie Ende Juli, wie gefährlich Löffingen ist. Umso mehr gilt es, unsere eigenen Tugenden abzurufen. Es muss eine Reaktion kommen“, fordert Tucakovic.

Nach der Pokalspiel-Niederlage in Geisingen fordert Uli Bärmann, Trainer des FC Löffingen, von seiner Mannschaft Wiedergutmachung. „Man kann beide Partien nicht vergleichen. Das erste Aufeinandertreffen fand noch während der Vorbereitungsphase statt. Jetzt sind beide im Punktspiel-Rhythmus“, sagt Bärmann. Er schätzt Geisingen als „gute und starke Mannschaft ein, in der einzelne Spieler sehr abgekocht und abgebrüht spielen“. Zudem stellt Bärmann seine Elf auf einen Gegner ein, der nach der jüngsten Heimpleite mit Wut im Bauch spielen wird.

Sechs Punkte holte Löffingen aus den zwei vergangenen Partien und ist in der Liga auswärts noch ungeschlagen. Urlaubsbedingt muss der Trainer wohl einige Umstellungen vornehmen, lässt sich im Vorfeld aber nicht in die Karten schauen. Immerhin deutet Bärmann an, dass Florian Isele ein Kandidat für die Startformation ist. „Florian habe ich zuletzt zweimal eingewechselt, und er hat immer Schwung in unsere Aktionen gebracht. Ein Einsatz von ihm wäre sicherlich keine Überraschung. Er ist mehr als nur ein Kandidat.“

