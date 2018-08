von SK

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – SV Geisingen 6:0 (2:0). Aufsteiger Geisingen kam in Überlingen böse unter die Räder. In der Anfangsphase standen die Gäste gut gestaffelt und erarbeiteten sich durch schnelles Umschaltspiel die erste Chance. In der 4. Minute kam Arceri frei vor dem Tor zum Abschluss, doch Überlingens Schlussmann Negraßus parierte den schwach geschossenen Ball. Drei Minuten später legte Arceri auf Öhler ab, dessen Schuss das Ziel verfehlte. In der 22. Minute wurde das Geisinger Bollwerk erstmals geknackt, als Bock aus fünf Metern die 1:0-Führung erzielte. Kurz vor der Pause erhöhte Torjäger Kuczkowski auf 2:0. Zur Halbzeit musste Geisingens Trainer Tucakovic nach einem Disput mit dem Schiedsrichter auf die Tribüne.

Gleich nach Wiederanpfiff gelang Bock das 3:0 (49.), ehe Kuczkowski zum 4:0 (68.) traf. Anschließend glänzte Geisingens Torhüter Fadera im Eins-gegen-Eins gegen Blank und eine Minute später fischte Überlingens Keeper Negraßus einen Freistoß von Arceri aus dem Winkel. In der Schlussphase machten die Gastgeber durch Treffer von Keller und Kuzkowski das halbe Dutzend voll. Tore: 1:0 Bock (22.), 2:0 Kuzkowski (44.), 3:0 Bock (49.), 4:0 Kuzkowski (68.), 5:0 Keller (82.), 6:0 Kuzkowski (86.). SR: Lombardo (Rheinfelden) ZS: 150

SV Geisingen: Fadera, Begit, Federle, Bondarev, Amann (71. Stafaridis), Mamedow (58. Othmer), Indlekofer, Öhler, Degenkolb, Sabunco, Arceri

