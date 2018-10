von SK

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – SV Geisingen 3:2 (1:1). Beide Mannschaften starteten verhalten. Mit dem ersten richtigen Angriff gingen die Gäste in Führung. Luca Arceri wurde schön in der Schnittstelle der Denkinger Abwehr freigespielt. Allein vor dem Torhüter ließ er Schwägler keine Chance. Mit zunehmender Spieldauer schalteten die Schwarz-Gelben einen Gang höher. Ein Freistoß von Wagner (18.) ging am Tor vorbei und ein Schuss von Seitz (32.) wurde geblockt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel der Ausgleichstreffer. Nach einer Kombination durch die Geisinger Abwehr vollstreckte Torjäger Scheike aus kurzer Distanz.

Halbzeit zwei begann mit einem Übergewicht der Denkinger. Nach einer Flanke von Wagner ging der Kopfball von Scheike am Tor vorbei. In der 55. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foulspiel im Strafraum auf den Punkt. Den Elfmeter verschoss Brack gegen den gut reagierenden Gästekeeper. Denkingen musste gegen die schnellen Tempogegenstöße der Gäste immer aufmerksam sein. In Minute 70 sorgte Wagner mit einem schlitzohrig geschossenen Freistoß für die Führung. Als alle mit einer Flanke rechneten, schoss Wagner den Ball in die kurze Ecke des Tores. Nach dem 3:1 durch Wagner verkürzte Tucakovic mit einem schönen Heber auf 2:3. Mehr gelang den Gästen jedoch nicht. Tore: 0:1 (6.) Arceri, 1:1 (42.) Scheike, 2:1 (70.) Wagner, 3:1 (80.) Wagner 3:2 (83.) Tucakovic; SR: Johannes Bacher (Freiburg); Zuschauer: 220.

SV Geisingen: Fadera, Gleiche, Othmer, Begit, S. Federle (76. Ochs), F. Federle (73. Sulejmani), Zubcic, Öhler (68. Tucakovic), Verep, Sabuncuo, Arceri.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein