Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Schonach (Samstag, 16 Uhr). (daz) Landesliga-Aufsteiger SV Geisingen startet mit einem Heimspiel und einem Derby in die neue Herausforderung. Erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte starten die Geisinger in der Landesligaliga, in der die Schonacher zuletzt mit den Abschlussplatzierungen sechs und vier für Aufsehen sorgten. Nach dem Komplettumbruch in Schonach eint beide Teams aktuell ein Ziel: der Klassenerhalt.

Die Geisinger starten mit viel Vorfreude in die Saison. „Der Erfolg in der Pokalqualifikation hat uns nochmals Rückenwind gegeben. Nun wollen wir auch in der Meisterschaft erfolgreich starten. Wir sind gut vorbereitet und haben trotz der Urlaubszeit 17 Spieler, die wir bringen können“, sagt Geisingens Co-Trainer Dalibor Tesic, der unter der Woche noch die Trainingseinheiten leitete. Spielertrainer Marijan Tucakovic wird am heutigen Freitag aus dem Urlaub zurückerwartet. „Wir stehen im ständigen Austausch. Wir sind bereit für die Meisterschaft, auch wenn es an der Feinjustierung noch etwas zu arbeiten gilt, was jedoch normal ist“, ergänzt Tesic.

Die Schonacher wurden von den Geisingern bisher nicht beobachtet. „Marijan hat sich sicherlich Informationen über den Gegner beschafft. Nach den größeren personellen Veränderungen dort rechnen wir mit einer Wundertüte. Das ist ein Gegner, der sich nur schwer einschätzen lässt“, so Tesic. Er verlangt von seinen Akteuren viel Konzentration und möglichst wenig Nervosität. Tesic: „Wir werden mit breiter Brust auflaufen, zumal sich eine gute Kulisse abzeichnet. Wir werden nicht den Fehler machen und blind anrennen. Unser Ziel muss es sein, in der ersten Partie damit zu beginnen, Punkte zu sammeln.“

Schonachs neuer Trainer Alex Fischinger kennt die Geisinger bisher noch nicht, sieht darin aber keinen Nachteil. „Ich bin nicht der Typ, der sich in die Kabine stellt und den Gegner stark redet. Ich sage meinen Jungs viel lieber, wie gut sie sind und welche Möglichkeiten sie haben. Natürlich habe ich mir ein paar Infos besorgt. In erster Linie geht es aber darum, unsere Ziele zu verwirklichen. Und da sehe ich uns auch in Geisingen nicht chancenlos“, betont der Trainer.

Fischinger muss aus seinem 16 Spieler umfassenden Kader lediglich auf den verletzten Dominik Woelfle verzichten. Neuzugang Gildas Asongwe hat noch Rückstand, wird aber spielen. „Auch wenn er erst bei 50 Prozent ist, kann er uns helfen“, so Fischinger. Gefragt seien zunächst Akteure wie Jannik Reiner oder Yannick Kienzler. Fischinger plant im Gegensatz zu den vergangenen Jahren eine etwas defensivere Ausrichtung, ohne sich zu verbarrikadieren. „Zum Auftakt bei einem Aufsteiger zu spielen ist sicherlich kein dankbarer Job. Andererseits kommt es uns entgegen, dass wir auswärts beginnen. Auf eigenem Platz wäre die Erwartungshaltung möglicherweise höher“, fügt Fischinger an.

