von SK

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – SV Geisingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Der bisherige Saisonverlauf der Geisinger glich einer kleinen Achterbahnfahrt. Der verletzte Spielertrainer Marijan Tucakovic relativiert dies jedoch etwas. „Elf Punkte sind für einen Aufsteiger nicht so schlecht. Die drei klaren Niederlagen schmälern etwas den Gesamteindruck. Durch den jüngsten Sieg gegen Löffingen wurde uns aber etwas der Druck von den Schultern genommen. Wenn wir jetzt auch aus Walbertsweiler etwas Zählbares mitbringen, bleiben wir im Soll“, sagt Tucakovic.

Nach seinem Handbruch wurde Tucakovic in dieser Woche die Schiene abgenommen. An einen Einsatz ist noch nicht zu denken, aber der Coach und Torjäger kann die Trainingsintensität etwas erhöhen. Wieder im Kader steht Simon Federle, dem gleich ein Einsatz in der Startformation winkt. Tucakovic muss aus privaten Gründen am Samstag auf Johannes Amann und Dominik Herfort verzichten. Walbertsweiler ist auf eigenem Platz in vier Heimspielen noch ungeschlagen, ging aber dreimal davon mit nur einem Zähler vom Rasen. Sollte es am Samstag zum vierten Mal so sein, hätten die Geisinger ihr Minimalziel erreicht. „Wir haben viel Respekt vor Walbertsweiler. Dieses Team hat sich in der Liga etabliert und mit Steffen Erbe zudem einen echten Torjäger“, so Tucakovic. Eine Manndeckung von Erbe auf Schritt und Tritt schließt er jedoch aus. „Wir haben diesbezüglich bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Die Mannschaften in der Landesliga haben alle andere Spieler, die dann in die Bresche springen. Unser Ziel muss es sein, konzentriert zu agieren und möglichst lange die Null zu halten. Dann ist etwas machbar“, fügt Tucakovic an.

