Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, drittes Spiel: SV Aasen – FKB Villingen (Sonntag, 15 Uhr) – Die Ausgangslage vor dem dritten und entscheidenden Spiel ist klar: FKB muss mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um den Aufstieg noch zu schaffen. Da die Aasener ihr erstes Relegationsspiel beim SV Saig mit 2:0 gewannen und die Villinger zu Hause gegen Saig 1:2 verloren, gehen die Gastgeber zumindest mit einem kleinen Vorteil in die Partie.

Von Rechenspielen will SVA-Spielertrainer Mathias von Grafenstein nichts wissen. Er konnte den Gegner beim Spiel gegen Saig 60 Minuten lang beobachten und meinte danach: „Ich war von beiden Teams etwas enttäuscht.“ Deshalb ist von Grafenstein überzeugt, dass seine Mannschaft am Sonntag den Aufstieg schafft: „Wenn die Einstellung stimmt, dann zweifle ich nicht daran. Die Gefahr ist nur, wenn die Jungs die Aufgabe zu locker nehmen.“

FKB gab am Mittwoch in den letzten acht Spielminuten gegen Saig den geplanten Heimsieg noch aus der Hand. Über die schwere Aufgabe am Sonntag ist sich FKB-Vorsitzender Matosevic bewusst, zumal Aasen mit der großen Unterstützung der eigenen Fans im Rücken gestärkt in das Spiel geht. „Wenn wir den Aufstieg noch schaffen wollen, muss die Mannschaft auf jeden Fall eine wesentlich stärkere Leistung wie gegen Saig abrufen“, betont Matosevic.

