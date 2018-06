von SK

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: SV Aasen – FK Bratstvo Villingen 1:1 (0:1) (ju) Der SV Aasen kehrt in die Kreisliga A zurück. Das dritte und entscheidende Spiel um den Aufstieg endete vor knapp 500 Zuschauern ohne Sieger. Dies reichte den Aasenern, da sie zuvor den SV Saig geschlagen und FKB gegen Saig verloren hatte.

Der SV Aasen zeigte vor heimischem Publikum eine dürftige Leistung und war gegenüber der Partie in Saig nicht wieder zu erkennen. Über das gesamte Spiel konnte das Team von Trainer Mathias von Grafenstein die Nervosität nie ganz ablegen. Ganz anders stellten sich die Gäste vor. Sie waren von Beginn an bei der Sache und gingen nach 31 Minuten in Führung. Aasens Lukas Hall verursachte mit einer Rettungsaktion einen Strafstoß, den Alexander Feucht sicher zum 0:1 verwandelte.

In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichener. Doch Bratstvo blieb mit seinen schnellen Konterangriffen immer brandgefährlich. Die Villinger waren nach 75 gespielten Minuten dem zweiten Treffer näher als Aasen dem Ausgleich. SVA-Torhüter Stefan Schnekenburger verhinderte in kurzer Zeit durch zwei klasse Reflexe einen höheren Rückstand und wurde somit zum Matchwinner. Neun Minuten vor Spielende schloss Simon Hall einen Angriff zum 1:1 ab. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, waren die Erleichterung und der Jubel bei den Aasenern groß.

Tore: 0:1 (31.) Feucht, 1:1 (81.) S. Hall. ZS: 490. SR: Haberbosch (Villingen).

