Eishockey: (daz) Ab der Saison 2020/21 wird es zwischen den beiden höchsten deutschen Eishockey-Ligen wieder einen Auf- und Abstieg geben. Das gab am Freitag die Deutsche Eishockey Liga (DEL) bekannt. Zuletzt gab es nach der Saison 2005/06 den Auf- und Abstieg zwischen der DEL und der DEL2. Der SÜDKURIER fragte bei einigen Fans der Schwenninger Wild Wings nach, was sie von der neuen Regelung halten.

"Auch wenn es durchaus einmal unsere Wild Wings treffen kann, so war die Auf- und Abstiegsregelung dringend nötig. Ein Abstieg kann hilfreich sein, sich sportlich zu regenerieren. Für die Fans ist das Modell noch interessanter und für die Vereine sicherlich auch. Partien am letzten oder vorletzten Spieltag können so in beiden Ligen richtig spannend werden. Es wird auch da ausverkaufte Arenen geben", sagt Wolfgang Jack. Für ihn gewinnt das deutsche Eishockey deutlich an Attraktivität. "Bisher war es doch so, dass es fast egal war, wer Meister der DEL2 wurde. Das ändert sich, wobei ich gespannt bin, wie die Detailfragen geklärt werden. Auch das Schweizer Modell hat seine Vorteile", ergänzt Jack.

Erfreut nahm der Brigachtaler Holger Scharn die Nachricht entgegen. "Das ist genau das, was die Fans haben wollten. Nun sind wieder zusätzliche Anreize da. Es wird in beiden Ligen spannender, wobei ich für die Teams der DEL2 gute Perspektiven sehe. Das Leistungsniveau in der Liga ist gut und fast mit der DEL auf Augenhöhe."

Für Fabian Schwarz gehören Auf- und Abstieg in den Ligen mit Mannschaftssportarten einfach zum deutschen Sportbild. "Das erhöht den Reiz sehr. So wird zusätzliche Spannung geschaffen. Du kannst als Schlusslicht der DEL die Saison nicht einfach austrudeln lassen. Auch so solche Fälle wie zuletzt in Krefeld, als schon Spieler vor dem Ende der Saison verkauft wurden, wird es nicht mehr geben. Es wird in beiden Ligen spannend bis zum letzten Schlusspfiff bleiben, weil immer Überraschungen möglich sind."

Ebenfalls ein Fürsprecher für den auf- und Abstieg ist der Schwenninger Robert Grüneis. "Ich finde es gut, dass es endlich zu der Regelung gekommen ist. Ich kann nur hoffen, dass es auch dabei bleibt und nicht nach drei, vier Jahren wieder angeschafft wird. Auch Grüneis bringt das Beispiel Krefeld ins Spiel, was es so wohl künftig nicht mehr geben wird. Grüneis sieht jedoch auch Gefahren. "Die DEL ist jetzt gefordert. denn es wird sicherlich so sein, dass die Kellerkinder der DEL unheimlich und möglicherweise auch über ihren Möglichkeiten investieren, um die Liga zu halten. Andererseits werden die Zweitligisten finanziell aufrüsten. Hier müssen Regelungen her, sonst könnten sich einige Vereine gewaltig überheben."

Für den Schwenninger Karsten Koch ist klar: "Eine Auf- und Abstiegsregelung gehört zur deutschen Sportkultur einfach dazu. Natürlich kann es auch einmal die Wild Wings treffen, aber das ist eben so. Die Gefahr besteht, dass Zweitligisten mit aller Gewalt hoch wollen. In jedem Fall erhöht es die Attraktivität in beiden Ligen. Auf die Zweitligisten gibt es nun ein lohnendes Ziel. Bisher war es doch eher ein Spiel um die goldene Ananas."

Der Donaueschinger Johannes Lauer hat die Neuigkeiten "mit gemischten Gefühlen" aufgenommen. "Für die Fans ist das natürlich großartig. Sie haben nahezu alle für den Auf- und Abstieg plädiert. Für mich stellt sich die Frage, ob das eine Dauerlösung ist. Was macht die DEL, sollte es Düsseldorf oder einen anderen namhaften Verein mit dem Abstieg erwischen. Zudem sehe ich die Gefahr, dass sich einige Vereine im letzten Drittel der DEL finanziell übernehmen werden. Die Zahl der Insolvenzen könnte steigen. Ähnlich wird es in der DEL2 sein. Nun wollen viele Klubs den Aufstieg und werden auch finanziell alles reinwerfen. Da gilt es abzuwarten, ob die Vernunft regiert. Für uns Zuschauer ist es das, was wir wollten."

