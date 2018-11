von SK

Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga, Südwest: SSVg Brigachtal – SSV Kronau 3:2. (daz) Die Brigachtaler haben am Sonntag mit dem Sieg gegen Kronau die kleine Chance auf einen der ersten zwei Plätze und damit das Ticket für die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga gewahrt. Nach den zwei Auftaktniederlagen im Oktober wurde mit Kronau in Rheinzarben ein heißer Konkurrent sogar deutlicher geschlagen, als es das Ergebnis ausdrückt. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Vier Ergebnisse über 390 Ringe dürfen sich sehen lassen. Wir haben uns zurückgemeldet und gehen nun wieder zuversichtlich in die restlichen vier Wettkämpfe“, sagt Brigachtals Trainer Alain Guignard.

Mit starken 398 Ringen sicherte sich Peter Sidi im Top-Duell gegen Larissa Weindorf (394) souverän durch. Auch Selina Gschwandtner ließ Max Braun bei ihrem 395:392-Erfolg keine Chance. Dabei war dieses Duell lange ausgeglichen, bevor Geschwandtner mit einer Schnellschusseinlage ihren Gegner unter Druck setzte. Die Brigachtalerin hatte ihre 40 Schuss durch und Braun noch acht Schuss vor sich, von denen er einige nicht in die Zehn brachte. Trotz einer guten Leistung und 391 Ringen musste sich im dritten Duell Natalie Loser gegen Steffen Hildebrand (397) geschlagen geben. Loser startete mit zwei 99er Serien, bevor sie etwas patzte. Hildebrand konterte mit zwei 100er Serien.

Ihre gute Form bestätigte Kerstin Kohler mit 393 Ringen, die sicher gegen Lana Wurster (383) einen Punkt holte. Keinen guten Tag erwischte an Position fünf Anita Mangold, die mit 383:396-Ringen gegen Melanie Ebend unter ihren Möglichkeiten blieb. „Ich hatte Anita eine Chance gegeben, da sie zuletzt gute Trainingsleistungen gezeigt hat. Leider konnte sie diese nicht umsetzen“, ergänzt Guignard.

Mit 2:4-Punkten gehen die Brigachtaler in die restlichen vier Wettkämpfe, von denen die nächsten zwei am 2. Dezember anstehen. Gegen Jockgrim und Heitersheim sollten vier Punkte möglich sein, zumal eventuell Olympia-Teilnehmerin Eva Rösken wieder an Bord ist. Die beiden letzten Saisonkämpfe bestreiten die Brigachtaler am 6. Januar auf der heimischen Anlage

2. Bundesliga Südwest – Luftgewehr

