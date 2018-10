Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga, Südwest: SSVg Brigachtal – SV Schopp (Sonntag, 11.30 Uhr), SV Fenken – SSVg Brigachtal (Sonntag, 15.30 Uhr in Schlier). Nach 18 Jahren Erstklassigkeit musste die Sportschützenvereinigung (SSVg) Brigachtal im vergangenen Februar aus der 1. Bundesliga Süd absteigen. Am Sonntag beginnt in Schlier das Unternehmen Wiederaufstieg. Bis auf den Abgang von Silvia Rachl blieb das Team zusammen. „Wir wollen zurück in die 1. Liga, wissen aber auch, dass es kein Selbstläufer wird. Auch in der 2. Liga gibt es Weltklasseschützen bei unseren Gegnern“, sagt Brigachtals Trainer Alain Guignard.

Am vergangenen Wochenende traf sich ein Großteil der Teams zu einem Trainingswochenende im Brigachtaler Schützenhaus. „Mit der Form der Schützen war ich zufrieden. Wir haben gute Ringzahlen geschossen“, sagt Guignard. Es fehlten nur die Athleten, die zuletzt bei der WM in Korea waren.

Guignard hat bereits seine Formation für die ersten zwei der insgesamt sieben Wettkämpfe bekannt geben. Auf den Positionen eins und zwei sind mit Peter Sidi und Selina Gschwandtner zwei WM-Teilnehmer gesetzt. Hinter der Nummer drei, Eva Rösken, steht noch ein kleines Fragezeichen. „Eva fühlt sich noch nicht so bereit für die Bundesliga. Ich gehe aber davon aus, dass sie schießen wird. Auf sie würde ich nur ungern verzichten“, ergänzt Guignard.

Die Position vier wird von Nathalie Loser belegt und auf Stand fünf wird Neuzugang Anita Mangold eingesetzt. Als Ersatzschützin steht Yvonne Schlotterbeck zur Verfügung. Sie wird jedoch erst am Samstag aus dem Urlaub zurückerwartet.

Die ersten Gegner aus Schopp und Fenken erwartet Guignard zusammen mit Kronau als die schwersten Gegner in der Liga. „Der der Sonntag wird richtungweisend für die gesamte Saison“, betont Guignard. Schopp hat vier Ausländer im Team, die alle 395 Ringe schießen können. Bei Fenken ist der Amerikaner Dane Samson die absolute Nummer eins. Er wird in der Setzliste mit 399 Ringen geführt. Ein Duell von Samson gegen Sidi wäre demnach ein Weltklasseduell. „Wir müssen da unseren Bestleistungen sehr nah kommen“, fügt Guignard an. Der Trainer hätte auch das Eigengewächs Silvi Özdag noch in der Hinterhand. Die Brigachtalerin hat aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nathalie Loser ist nach ihrer Babypause zurück und hat bei Guignard zuletzt einen starken Eindruck hinterlassen.

Platz eins oder zwei ist nötig, um die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga zu erreichen. „Sollte der Aufstieg im ersten Anlauf nicht gelingen, wird es schwer, die Topathleten zu halten“, befürchtet Guignard. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Eva Rösken nach der Saison, unabhängig vom Ausgang, wohl ihre Laufbahn als Bundesliga-Schützin beenden wird. Gschwandtner und Sidi haben seit Jahren Angebote anderer Vereine.

Während die Heimwettkämpfe in der 1. Liga immer in der Salinensporthalle in Bad Dürrheim stattfanden, wird Anfang Januar im Brigachtaler Schützenhaus geschossen. „Wir haben die Entscheidung getroffen, da die 2. Liga sicherlich nicht so viele Zuschauer anlocken wird“, ergänzte Guignard.

Brigachtaler Wettkämpfe Sonntag, 7. Oktober in Schlier ab 11.30 Uhr gegen SV Schopp ab 15.30 Uhr gegen SV Fenken Sonntag, 4. Nov., in Rheinzabern: ab 11 Uhr gegen SSV Kronau Sonntag, 2. Dezember, in Schopp ab 11.30 Uhr gegen KKVS Heitersheim ab 14.00 Uhr gegen SV Jockgrim Samstag, 6. Januar, in Brigachtal ab 10 Uhr geen SSV Leingarten ab 15.30 Uhr gegen KKS Königsbach II

