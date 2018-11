von SK

Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga, Südwest: SSVg Brigachtal – SSV Kronau (Sonntag, 11 Uhr, Sporthalle Rheinzabern). (daz) Nach dem Fehlstart am ersten Wettkampftag 7. Oktober, Brigachtal musste sich Schopp (2:3) und Fenken (1:4) geschlagen geben, wartet nun das dritte Schwergewicht auf die Schwarzwälder. Nur ein Sieg würde den Brigachtalern weiterhin die Chance auf einen Platz in der Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga eröffnen. Bei einer Niederlage wäre wohl ein zweites Zweitligajahr und möglicherweise auch der Abgang von Top-Schützen besiegelt. „Jeder kennt die Konstellation. Es wäre das falsche Zeichen, jetzt Druck aufzubauen. Ich halte das Thema von der Mannschaft fern“, sagte Brigachtals Trainer Alain Guignard.

Natürlich weiß auch Guignard, dass der Wettkampf die letzte Chance auf den sofortigen Wiederaufstieg darstellt. „Es ist sicherlich nicht ganz glücklich, dass wir gleich zum Saisonauftakt auf die drei stärksten Konkurrenten treffen. Aber das müssen wir ausblenden. Wir müssen mit der nötigen Lockerheit an die Stände gehen und versuchen, den Bestleistungen sehr nah zu kommen.“

Bis auf Eva Rösken, die erst Dezember wieder zur Verfügung steht, kann Guignard seine stärkste Formation bringen. Auf den Positionen eins bis fünf kommen Peter Sidi, Selina Gschwandtner, Nathalie Loser, Kerstin Kohler und Neuzugang Anita Mangold zum Einsatz. Kohler hinterließ zuletzt in der zweiten Mannschaft einen guten Eindruck, weshalb der Übungsleiter zuversichtlich ist. „Auf Position vier hat sie durchaus eine Chance.“

Kronau hat in der Setzliste sechs Schützen, die alle mit einem Ringschnitt von über 390 gelistet werden. Bei Brigachtal sind es nur die ersten Drei. Immerhin sprechen in den zwei Top-Duellen die bisherigen Saisonleistungen für die Brigachtaler. Dahinter bleibt abzuwarten, wie Kronau aufstellt. „Es werden fünf Duelle auf Augenhöhe sein. In jedem Fall möchte ich ein Stechen in den Duellen vermeiden, denn da haben wir zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht“, ergänzt Guignard.

