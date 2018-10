Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Aufsteiger SG Kirchen-Hausen sorgt in der Staffel weiterhin für Furore, so auch am Samstag mit dem 3:0-Erfolg in Donaueschingen. Vor der Partie hatte Trainer Peter Tumler gehofft, „dass wir unsere bislang starken Auswärtsleistungen fortsetzen“. Seine Spieler erfüllten ihm den Wunsch und feierten im sechsten Auswärtsspiel bereits den fünften Sieg. Der Neuling hat sich mit 21 von 30 möglichen Punkten auf Rang drei festgesetzt und noch weniger Spiele ausgetragen als die davor platzierten Teams. In der kommenden "englischen Woche" warten mit Hinterzarten sowie den Gastspielen in Gündelwangen und der SG Riedöschingen weitere knackige Aufgaben. Kritisiert werden darf aktuell wohl nur der vorletzte Platz in der Fairplay-Tabelle. „Wir haben einige Hitzköpfe im Team. Meine Aufgabe ist es, den Spielern beizubringen, dass sie den Mund halten, wenn der Schiedsrichter pfeift“, ergänzt Tumler. Ansonsten war er mit der Vorstellung auf dem Schellenberg sehr zufrieden. „Wir haben dem SSC keine zwingende Chance gelassen und haben das Potenzial für eine Platzierung unter den besten fünf Mannschaften.“

Für den SSC Donaueschingen war das 0:3 gegen Kirchen-Hausen bereits die zweite Heimniederlage in Folge. Die Elf von Trainer Thomas Minzer, in der vergangenen Saison noch Vizemeister, wurde bis auf Rang acht durchgereicht. Die kommenden Aufgaben werden knifflig. Dreimal muss der SSC jetzt auswärts antreten, am Mittwoch beim Derby in Aasen und anschließend zweimal im Hochschwarzwald in Grafenhausen und Hinterzarten. Nachdem Minzer lange der spielerische Glanz der vergangenen Saison gefehlt hatte, stimmten nun auch zweimal die Ergebnisse nicht. Der SSC ist auf der Suche nach dem Vorwärtsgang.

Der SV Aasen feierte mit dem 4:1-Erfolg in Löffingen bereits den vierten Sieg in Folge. Damit stehen die Aasener kurz vor der 20-Punkte-Marke. „Das Ergebnis stimmt, aber mit unseren Leistungen war ich nicht durchgehend zufrieden. Vor allem die ersten 45 Minuten haben mir nicht gefallen“, sagt Trainer Axel Schweizer. Erst nach dem Seitenwechsel und dem 0:1-Rückstand habe seine Elf so gespielt, wie es sich der Übungsleiter vorstellt. „Auch wenn die Trainer immer von der Tabelle getrieben werden, achte ich mehr auf die Entwicklung der Mannschaft. Daher gefällt mit einerseits die Zwischenbilanz, andererseits haben wir auch noch mehr Potenzial“, ergänzt Schweizer.

Die 1:0-Pausenführung weckte beim FC Löffingen II die Zuversicht, gegen den SV Aasen zu punkten. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Aasen auf und raubte Löffingen alle Hoffnungen. Die Elf von Stefan Löffler rutschte auf einen Abstiegsplatz ab und muss nun bei der zweiten Mannschaft des TuS Bonndorf aufpassen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Bonndorf geht mit der Empfehlung des Erfolgs in Riedöschingen in die Partie.

Schon nach zwei Minuten war das Konzept des SV Öfingen mit dem 0:1-Rückstand in Hinterzarten reif für den Papierkorb. „Da ist uns ein Anfängerfehler unterlaufen. Danach standen wir oft zu weit weg von den Gegenspielern. Die zweite Halbzeit war deutlich besser. Da haben wir auch mehr Zweikämpfe für uns entschieden“, resümiert Trainer Jörg Kienast. Sechs Minuten vor dem Abpfiff gelang der Anschlusstreffer – zu spät, um dem Spiel eine Wende zugeben. „Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen. Mich ärgert die Niederlage. Andererseits wird sie uns nicht umwerfen“, ist Kienast zuversichtlich.

Gegen das bisher noch sieglose Schlusslicht aus Bonndorf kassierte die SG Riedöschingen/Hondingen eine unerwartete 1:4-Heimniederlage. „Ich hatte meine Mannschaft ausdrücklich vor Bonndorf gewarnt. Die Gäste spielten in keiner Phase wie ein Tabellenletzter. Sie haben sich nie versteckt und immer mitgespielt“, analysiert SG-Trainer Roland Waldraff. Seine Elf sei davon etwas beeindruckt gewesen und hatte im weiteren Spielverlauf „Angst Fehler zu machen“. Gefreut hat sich Waldraff für den Torschützen Angelo Pampana'Cichi. „Ich hoffe, bei ihm ist nun der Knoten geplatzt.“ Das Endergebnis sei jedoch enttäuschend gewesen, wobei sich zeigte, dass es der SG nicht gelingt, Ausfälle von Stammspielern adäquat zu ersetzen.

Mit dem überraschenden 2:1-Heimerfolg gegen Hinterzarten am 3. Oktober gelang dem TuSOberbaldingen der erste Saisonsieg. Die Wende nach einem schwachen Auftakt schien möglich, doch seitdem gab es in den vergangenen drei Partien keinen Punkt mehr. Nun ist Oberbaldingen durch den Sieg von Bonndorf und der eigenen 1:6-Pleite in Möhringen sogar wieder im Besitz der roten Laterne. Schon nach 23 Minuten (0:3) war die Partie verloren. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem kommenden Samstag, wenn der TuS den zuletzt spielfreien FC Pfohren empfängt, der aktuell mit erst zwölf Punkten ebenfalls den eigenen Zielen hinterher hinkt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein