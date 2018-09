von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach drei Spieltagen hat sich das Feld in der Kreisliga A 2 ein wenig sortiert. Neben einem klaren Titelaspiranten steht auch ein Aufsteiger mit neun Punkten an der Spitze.

Nicht einmal die Verantwortlichen der SG Kirchen-Hausen hatten mit einem derart perfekten Start in die Saison gerechnet. Der Aufsteiger steht mit neun Punkten auf Rang zwei, nur die SG Riedöschingen/Hondingen rangiert aufgrund des besseren Torverhältnisses noch weiter oben in der Tabelle. Auch Trainer Peter Tumler hatte diesen Lauf nicht kommen sehen. „Damit habe ich nicht gerechnet. Es scheint aber so, als hätte der Verein die Aufstiegs-Euphorie erfolgreich in die neue Saison transportiert“, sagt der Trainer. Tumler sieht die ehrgeizige Einstellung seiner Mannschaft als Grund für den Erfolg. „Wir haben eine sehr hohe Trainingsbeteiligung. Die Jungs sind sehr eifrig und lernwillig. Dies sieht man derzeit auch an den Leistungen und Ergebnissen.“ Die SG ging in den ersten drei Auftaktpartien als Sieger vom Platz, zuletzt mit 2:1 in Eisenbach. Tumler: „Das war ein verdienter Sieg. Nachdem wir zur Pause mit 2:1 führten, war die Prämisse für die zweite Hälfte, nichts mehr zuzulassen. Dies hat vor allem das Mittelfeld-Duo Yannic Thoma und Buba Jammeh hervorragend umgesetzt. Nun erwartet uns mit Lenzkirch ein starker Gegner.“

In der Tat ist auch der FC Lenzkirch gut aus den Startlöchern gekommen und belegt mit sieben Zählern aus den ersten drei Spielen Platz vier. Mit der Punktausbeute ist Trainer Zejlko Cosic zufrieden, mit den bisherigen Leistungen nur bedingt. „Der 4:1-Sieg am Sonntag gegen Öfingen war der erste gute Auftritt in dieser Saison. Zum Auftakt gegen Aasen haben wir nur dank unserer großen Routine gewonnen, gegen Bonndorf waren wir schlecht.“ Der Trainer befürchtete bereits, sein Team sei nach einer guten Vorbereitung pünktlich zum Saisonstart in eine Formkrise geraten. „Wir haben aber wohl die Kurve wieder bekommen. Eine erste Bilanz des Ligastarts möchte ich aber erst nach fünf, sechs Spielen ziehen.“ Im Gastspiel bei der SG Kirchen-Hausen erwartet Cosic einen „euphorisierten Aufsteiger, gegen den wir uns nicht verstecken müssen. Wir sind ein etabliertes Team in der Liga“.

Den Platz an der Sonne hat seit dem vergangenen Sonntag die SG Riedöschingen/Hondingen inne. Der Bezirksliga-Absteiger machte bisher in allen Spielen deutlich, dass mit der SG auch in diesem Jahr wieder als Meisterkandidat zu rechnen ist. Auf das 5:0 gegen den letztjährigen Dritten, SV Hinterzarten, und das 1:0 gegen den ebenfalls stark eingeschätzten SV Grafenhausen folgte am Sonntag ein 4:1 in Löffingen, bei dem die Mannschaft von Trainer Roland Waldraff anfangs ihre Probleme hatte. „Die frühe Führung hat Löffingen extrem in die Karten gespielt. Insgesamt haben wir zu wenig Zweikämpfe gewonnen und eine Leistung gezeigt, mit der das gesamte Team nicht ganz zufrieden war.“ Dass der Spitzenreiter dennoch als klarer Sieger vom Platz ging, führt Waldraff auf die Erfahrung seiner Leistungsträger und besonders seines Führungsspielers zurück. „Björn Werhan war eine tragende Säule in unserem Spiel. Er hat den Ausgleich und das wichtige 3:1 erzielt. Am Ende haben wir nicht unverdient gewonnen.“

Nur zwei Spiele und drei Punkte hat der SV Grafenhausen auf dem Konto. Nachdem das Team von Trainer Nils Boll zum Auftakt der SG Riedöschingen/Hondingen mit 0:1 unterlegen war, folgte am Sonntag ein 7:0-Kantersieg über den TuS Oberbaldingen. „Bis auf die Viertelstunde nach dem 1:0, in der wir nichts gemacht haben, gab es nichts an unserer Leistung auszusetzen. Wir haben schöne Kombinationen gezeigt, allerdings ist Oberbaldingen in dieser Saison auch nicht der Gradmesser für uns“, analysiert Trainer Boll den Kantersieg. Nachdem die Vorbereitung eher durchwachsen lief, sieht der Übungsleiter seine Mannschaft nun auf einem guten Weg, das gesteckte Saisonziel, Platz vier oder fünf, zu erreichen. „Wir haben zwei Leistungsträger verloren, und die Jungs mussten mich erst mal kennenlernen. Dafür sind die ersten Spiele ordentlich verlaufen“, so Boll, der die Mannschaft im Sommer übernahm.

Die rote Laterne trägt derzeit der TuS Oberbaldingen. Weil zahlreiche Leistungsträger noch verletzt fehlen oder im Urlaub verweilen, steht beim Team von Trainer Markus Schmelzer nach zwei Spielen und 1:13 Toren noch die Null. Das 0:7 gegen Grafenhausen schätzt der Trainer als „mega peinlich“ ein. „Die erste Halbzeit ging noch in Ordnung.In den zweiten 45 Minuten haben aber Laufbereitschaft, Kampfgeist und der Wille zum Siegen gefehlt. Wir haben uns einfach aufgegeben. Ich hoffe, die Situation ist nur eine Momentaufnahme.“ Am Samstag kommt es zum Kellerduell gegen den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger SV Aasen.

