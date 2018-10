von Tina Fröhlich

Eishockey: Es hat wieder nicht gereicht: Die Schwenninger Wild Wings verloren am Dienstag auch ihr sechstes Spiel in Folge. Beim 1:2 gegen die Straubing Tigers stimmte zwar manches, aber es war nicht genug.

54:43 Schüsse zu Gunsten der Wild Wings standen am Ende in der Statistik. Dennoch verließen die Neckarstädter als Verlierer das Eis. Damit war die sechste Niederlage in Folge im siebten Saisonspiel besiegelt. Bei dieser miserablen Bilanz fällt es schwer, das Positive zu sehen. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft und daran geglaubt, dass wir hier etwas mitnehmen können“, sah Verteidiger Dominik Bittner dennoch eine ansprechende Leistung seines Teams. Tatsächlich hatten die Schwarzwälder genau diese Tugend an den Tag gelegt und in den ersten 17 Minuten der Partie am Straubinger Pulverturm überzeugt. Engagiert, taktisch gut eingestellt und mit geduldigem Passspiel aus der defensiven Zone heraus zeigten die Neckarstädter einige feine Spielzüge. Zur Erleichterung aller Schwenninger wurden sie dafür endlich mit dem Führungstreffer belohnt, den Mirko Höfflin nach knapp fünf Minuten erzielte. Die komplette Bank der Wild Wings jubelte über den ersten Treffer seit 135 Spielminuten und der erstmaligen Führung in dieser Saison überhaupt. „Es ist natürlich einfacher, wenn man führt. In dieser Situation ist es wichtig, alle negativen Einflüsse auszublenden und auf und neben dem Eis zusammenzuhalten“, sagte der Torschütze.

Dies gelang den Gästen über 60 Minuten. Nach dem 1:1 durch Jeremy Williams (18.) kamen die Tigers zwar deutlich besser ins Spiel, richtig gefährlich wurde es aber selten. Knackpunkt der Partie waren erneut die mangelnden Powerplay-Fähigkeiten der Schwäne. Insgesamt elf Minuten in Überzahl blieben ungenutzt und auch bei Fünf gegen Fünf war die Chancenverwertung mangelhaft. Zudem ließen die Niederbayern auch immer weniger zu, intensivierten das Forechecking und machten durch ihre läuferische Qualität die Räume eng. Als sie den Druck in der Offensive erhöhten, war das 2:1 nur eine Frage der Zeit. Dennoch war es ein „doofes“ Tor aus Sicht der Wild Wings, die beim Abstauber von Thomas Brandl (34.) weder den von der Bande abprallenden Puck noch den Schläger des Gegners abgeräumt bekamen. Im Schlussabschnitt verhielten sich die Straubinger clever, nahmen das Tempo aus dem Spiel und suchten immer wieder den ruhigen, geordneten Aufbau. Die Schwenninger blieben in dieser Phase allerdings sehr passiv und wollten augenscheinlich nicht in einen Konter laufen. Die Schlussoffensive kam zwar, doch sie scheiterte an der eigenen Ungenauigkeit, der beherzten Tigers-Defensive und an den schwindenden Kräften.

Immerhin war die Partie im Gäuboden die dritte innerhalb von fünf Tagen und die Verletztenliste des SERC wird nicht kürzer. So fehlte am Mittwoch auch noch mit Philip McRae bereits der vierte Importspieler, fünf Verletzte sind es insgesamt. Wohin dieses Handicap führt, zeigt ein kleines Zahlenspiel. Schwenningens Stürmer Ville Korhonen stand in Straubing 21:02 Minuten auf dem Eis, sein Tigers-Pendant Antoine Laganiére gerademal 14:21 Minuten.

SERC-Trainer Pat Cortina kommentierte den Auftritt seiner Mannschaft in Straubing so: „Wir haben mit einer etwas veränderten Taktik und Puckbesitz versucht, uns mehr Zeit zu verschaffen und Kraft zu sparen. Über weite Strecken war das eine solide Leistung. Der Wille war da und defensiv war es gut.“ Auch wenn sich die Lage der Schwenninger nicht verbessert hat, war es ein kleines Schrittchen in die richtige Richtung. Cortina: „Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden auch bald positive Resultate kommen.“

Seidenberg nach München? Eishockey-Routinier Dennis Seidenberg hat sich vorerst nicht für eine weitere Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL empfehlen können. Der vertragslose Nationalspieler und Stanley-Cup-Sieger von 2011 steht nicht im Aufgebot der New York Islanders für den Saisonauftakt. Als wahrscheinlichster neuer Klub gilt der amtierende deutsche Meister EHC Red Bull München, für den auch sein Bruder Yannik spielt. Der 37 Jahre Verteidiger hatte im Trainingscamp der Islanders um einen Vertrag gekämpft. Der Kontrakt von Dennis Seidenberg bei den Islanders war nach der vergangenen Saison ausgelaufen.

