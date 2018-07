von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) Der Lauf-Treff Pfohren durfte sich beim 18. Volkslauf Rund um Pfohren am Mittwochabend bei heißem Sommerwetter wieder über eine große Beteiligung freuen. Insgesamt gingen rund 300 Teilnehmer bei den verschiedenen Wettbewerben auf die Strecke. Im Hauptlauf über 10 Kilometer lief der 38-jährige Peter Fane (Hüfingen) zum vierten Tagessieg in Folge. Er verfehlte in der Siegerzeit von 33:39 Minuten den eigenen Streckenrekord um 49 Sekunden. Auch bei den Damen wiederholte die 20-jährige Christine Wintersig (SV Reichenau) ihren Vorjahressieg und blieb bei der Zielankunft in 39:32 Minuten nur acht Sekunden über dem seit 2010 von Laura Rombach (LT Furtwangen) gehaltenen Streckenrekord.

Die Mannschaftswertung der Damen gewann der Lauf-Treff Pfohren mit Sandra Schmid, Nadine Hornung und Nadja Kiefer in 2:30:03 Stunden. Rang zwei belegte der LT Unterkirnach, gefolgt vom Sport Weiß Team Pfohren. Bei den Herren setzte sich der LT Unterkirnach mit Manfred Kiene, Michael Stäb und René Strunk in 2:03:44 Stunden vor dem AEG-LT-Trio und dem TL Pfohren im Feld der 19 Vereinstrios durch.

Im Nachwuchslauf über 800 Meter trumpfte die elfjährige Julia Ehrle (Karl Brachat Schule/VL) in 2:40 Minuten vor Luis Miller (FC Pfohren), Fritz Otte (Villingen) und Hannah (LG Baar) auf. Das Rennen über 1600 Meter gewann der 14-jährige Lukas Ehrle (GaR Runners/VL) in 5:19 Minuten überlegen vor Carina Rothweiler (LG Baar) und Alex Engesser (Pfohren).

Der Hauptlauf über zehn Kilometer war mit den beiden Vorjahressiegern Peter Fane (Hüfingen) und Christine Wintersig (SV Reichenau) sowie den beiden Cupführenden der Laufserie, Felix Davidsen (Lauf Freunde St. Georgen) und Sandra Schmid (LT Pfohren), qualitativ und mit 177 Startern auch zahlenmäßig gut bestückt. Vom Start weg ergriff Fane die Flucht nach vorne und lief schon nach einem Kilometer einen großen Abstand vor Davidsen und Gabriel Kammerer (SV Irslingen) heraus. Dahinter reihten sich Manfred Kiene (LT Unterkirnach) und Walter Kuß (LT Furtwangen) als Verfolger ein. Bis zur halben Distanz beim „Teilhof“ war der Vorsprung von Fane auf fast zwei Minuten auf Davidsen und weitere 15 Sekunden auf Kammerer angewachsen. Den vierten Rang hatte zu diesem Zeitpunkt Kiene (M 40) vor Christian Schuh (SVB Hüfingen) und Sebastian Kaletta (Heilbronn) so gut wie sicher.

Auf dem Weg zurück ins Ziel gab es auf den ersten vier Rängen keine Veränderungen mehr, nur noch deutlichere Zeitabstände. Auf den weiteren Plätzen gab es aber enorme Verschiebungen. Mit einem starken Lauf kämpfte sich Walter Kuß als M 50-Sieger noch auf den fünften Tagesrang vor Schuh (M 45) und Achim Lehmann (SV Teuto Riesenberg/M 40) nach vorn. Er ließ Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45) und Andreas Müller (AEG-LT/M 35) im Finish um jeweils zwei Sekunden hinter sich. Als Zehnter rettete sich Sebastian Kaletta ins Ziel. Ihm folgte U 18-Sieger Cedric Götz (LT Pfohren). Als Dritter der M 35 überraschte erneut Axel Bösinger (LT TV Mönchweiler), gefolgt von Frank Kramer (HS Furtwangen/M 45). Unter den besten 20 Herren reihten sich auch Alexander Färber (MV Ewattingen) vor Friedrich Eichholz (SPK Schwarzwald-Baar) und Arnt König (SC Bubenbach) ein. Thomas Ganter (LT Furtwangen) musste den M 55-Sieg um sechs Sekunden Michael Dammann (SVO Rieselfeld) überlassen. Winfried Thurner wurde vor Roland Fischer (beide LT Furtwangen) M 60-Sieger. Georg Bantle (LT Bösingen) gewann vor Helmut Herzog (Müllheim) und Rainer Gojowczyk (Intersport Denzer Laufteam) entschied die M 65-Klasse für sich. Walter Dreher (TV Neustadt) überraschte als M 75-Sieger vor Walter Blessing (Unterkirnach), mit 79 Jahren ältester Teilnehmer.

Bei den Damen wiederholte die 20-jährige Christin Wintersig (SV Reichenau) mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg in 39:32 Minuten eindrucksvoll ihren Vorjahressieg und erreichte als Zwölfte des gesamten Feldes das Ziel. Sie ließ Sandra Schmid (LT Pfohren) um 2:22 Minuten keine Siegchance. Dafür machte Schmid durch den zweiten Rang ihren ersten Cupsieg perfekt und sich selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Dritte wurde Melanie Schneider (LC Schaffhausen) vor Stefanie Reichle (LV Donaueschingen/beide W 30). Als Fünfte gewann Hanna Bächle (LT Unterkirnach) die U 20-Klasse. Es folgten Franziska Bumann (Intersport Denzer Laufteam) als W 50-Beste, Leila Thursfield (HFU Go Girls) und Ulrike Ketterer (Schonach/beide W 35), Petra Förnbacher (LT Unterkirnach/W 45) und Heidi Rißler (ST Trossingen/W 50.) Die M 40 gewann Nadine Hornung und W 60 Nadja Kiefer (beide LT Pfohren). Beste der W 65 war Friedgard Veller (Sport Weiß Team).

