von SK

Eishockey: (uk) Bei den Schwenninger Fire Wings gab es für die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen einiges zu tun. Nach der ernüchternden Regionalliga-Saison 2017/18 mit dem drittletzten Tabellenplatz soll nun ein Umbruch eingeleitet werden.

Nach intensiven Überlegungen und dem Kampf, eine regionalliga-taugliche Mannschaft zusammenzustellen, kam der Vorstand zusammen mit der Mannschaft überein, dass die Fire Wings kommende Saison eine Spielklasse tiefer, in der Landesliga antreten werden.

Ein bitterer, aber aus Sicht der Verantwortlichen unumgänglicher Gang, um das Schwenninger Team am Leben zu erhalten. Mannschaft und Vorstandschaft betrachten die Entscheidung zugleich als Neustart. Die letzten zwei Spielzeiten haben gezeigt, dass die Mannschaften in der Regionalliga Südwest von Jahr zu Jahr hochkarätiger besetzt sind und auch das Niveau der Liga immer mehr zunimmt. Zudem konnten die Fire Wings die vergangenen zwei Jahre nie eine komplette Saison mit mindestens drei Reihen absolvieren, was sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Da die Mannschaft für die Regionalliga sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht ausreichend besetzt wäre, blieb nur der Rückzug in die Landesliga.

Der Großteil der Fire Wings-Spieler hat sich bereit erklärt, den Weg mitzugehen und den Neustart in der Landesliga zu unterstützen. Die Verantwortliche erwarten durch den Schritt auch den ein oder anderen Abgang. Doch die Schwenninger sind bereits mit potenziellen Neuzugängen in Verhandlungen.

In der Landesliga werden sich die Fire Wings in der kommenden Saison mit Mannschaften aus Balingen, Esslingen, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart 1b, EKU Mannheim 1b und dem FSV Schwenningen messen.

