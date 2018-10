von SK

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC 07 Furtwangen 4:0 (2:0) Der Aufwärtstrend der Furtwanger bekam einen Dämpfer. Die Bregtäler mussten gegen Denkingen eine deutliche Niederlage einstecken. Zuvor hatten die Furtwanger drei Spiele nicht verloren.

Die Partie wurde kurzfristig in Überlingen ausgetragen, da der Platz in Denkingen nicht bespielbar war. In der Anfangsminute vergab Bächle die erste Möglichkeit der Gäste. Furtwangen bestimmte in den ersten Minuten das Spielgeschehen. Denkingen stand oft in der Defensive und durfte sich bei Torhüter Schwägler bedanken, dass die Null stand. Mit dem 1:0 änderte sich das Bild. Scheike traf aus ganz spitzem Winkel. Mit einem gefühlvollen Heber erhöhte Wagner auf 2:0.

Denkingen war zu Beginn des zweiten Durchgangs die aktivere Mannschaft. Reichle (55.) erhöhte auf 3:0. Kurz vor Spielende machte Scheike mit dem 4:0 alles klar. Bis zum Führungstreffer sah es überhaupt nicht nach einem klaren Sieg für Denkingen aus. Bis dahin war der Gast aus Furtwangen das bessere Team. Tore: 1:0 (27.) Scheike, 2:0 (40.) Wagner, 3:0 (55.) Reichle, 4:0 (87.) Scheike; Bes. Vork.: Gelb-Rot Jens Fichter (75./Furtwangen); Schiedsrichter: Lukas Kefer (Teningen); Zuschauer: 80.

FC Furtwangen: Christoph Wehrle, Ringwald, Staudt, Holzapfel, Johannes Wehrle, Schmidt, Knackmuß (70. Ganter), Fichter, Bächle (70. S. Holzapfel), Kaltenbach, Geiger (75. M. Hinz).

