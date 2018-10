von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Sechs Paarungen stehen am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm der Kreisliga A 2. Spielfrei ist die SG Riedöschingen/Hondingen. SG-Trainer Roland Waldraff tippt die Paarungen.

SV Gündelwangen – FC Löffingen II. „Gündelwangen trat am Samstag ersatzgeschwächt bei uns an. Ich kann mir vorstellen, dass es am Dienstagabend personell wieder besser aussieht. Löffingen hat mit Adolf Scherer einen echten Torjäger. Mit seinen Qualitäten traue ich Löffingen einen 2:1-Erfolg zu.“

SV Grafenhausen – SV Öfingen. „Es wird ein interessantes Aufeinandertreffen der beiden tollen Torjäger Florian Haselbacher bei Grafenhausen und Markus Wenzler bei Öfingen. Die Öfinger haben einen Lauf. Ich tippe 2:2.“

TuS Oberbaldingen – SV Hinterzarten. „Oberbaldingen hat sich am Wochenende in Donaueschingen achtbar geschlagen. Dennoch ist mein Trainerkollege Schmelzer um seine Arbeit nicht zu beneiden. Ich tippe 1:3.“

TuS Bonndorf II – SG Kirchen-Hausen. „Das 0:8 von Kirchen-Hausen zu Hause gegen Aasen hatte niemand erwartet. Nun ist Aufbauarbeit erforderlich und manchmal ist es gut, gleich wenige Tage danach wieder spielen zu dürfen. Kirchen-Hausen gewinnt mit 2:0.“

SV Eisenbach – FC Pfohren. „Pfohren setzt auf eine schnelle Balleroberung, um die Spitzen Boma, Wiel und Reichmann zu bedienen. Die Pfohrener sind in dieser Partie leicht favorisiert. Deshalb lautet mein Tipp 1:2.“

FC Lenzkirch – FV Möhringen. „Lenzkirch hat die Erfahrung, um in der Liga eine gute Rolle zu spielen. Aber das Cosic-Team ist seit vier Spielen ohne Sieg. Ich tippe auf ein 2:2.“

