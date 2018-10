von SK

Ringen, Regionalliga: KSV Tennenbronn – KSV Hofstetten (Freitag, 21 Uhr) (am) Zum Abschluss der Vorrunde freuen sich die Tennenbronner Ringkampffans nochmals auf einen Leckerbissen: Zum dritten Lokalderby empfängt der KSV am Freitag Aufsteiger Hofstetten. Fünf Jahre sind vergangen seit dem letzten Aufeinandertreffen der befreundeten Vereine. Aktuell stehen die beiden Mannschaften nebeneinander in der Tabelle. Tennenbronn auf Rang fünf mit 9:7 Punkten und Hofstetten auf Rang sechs mit 7:9 Punkten.

Hofstetten bringt einen Joker gleich im Papiergewicht mit. Mehmet Mehmet hat bisher alle Kämpfe gewonnen. Im Schwergewicht ist Julian Neumaier mit seinen 90 kg eher ein „Leichtgewicht“, aber er zählt zur deutschen Spitze im griechisch-römischen Stil und wird Tennenbronns Dimitar Kumchev alles abverlangen. Bis 98 kg treffen mit Miroslav Geshev und Ion Pislaru zwei südosteuropäische Spitzenathleten aufeinander mit ungewissem Ausgang.

Weitere spannende Paarungen könnten Fabian Reiner gegen Fabian Hofer und Timo-Marcel Nagel gegen Florian Wölfle sein. Diese vier zählen zu den erfolgreichsten Vertreter ihrer Mannschaft. Tennenbronn hat den Heimvorteil, aber die Hofstetter Fans werden ihre Mannschaft sicher zahlreich begleiten und anfeuern. Beste Aussichten also auf einen tollen Ringkampfabend.

Zum Vorkampf empfängt Tennenbronn II in der Bezirksliga um 19.30 Uhr den aktuellen Tabellendritten KSV Gottmadingen II.

