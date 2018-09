Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit dem 3:3-Unentschieden auf eigenem Platz sorgte der VfB Villingen dafür, dass der FC Dauchingen nach zuletzt fünf Siegen in fünf Spielen erstmals ohne die volle Punktzahl vom Platz ging. Fast wären es für den VfB sogar drei Punkte geworden, denn Dauchingen glich erst in der Nachspielzeit zum 3:3 aus. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Zehn Sekunden vor dem Ausgleich hätte Dauchingen einen Elfmeter bekommen müssen. Natürlich hätten uns die drei Punkte gutgetan, aber wir haben noch zu viele Baustellen“, sagt VfB-Trainer Toni Szarmach. Er denkt vor allem an die Zahl der Gegentreffer (22), die von keinem der 14 Konkurrenten überboten werden. Der Partie bescheinigte Szarmach ein „gutes Niveau“.

Den vierten Sieg im fünften Spiel feierte der SV Überauchen mit dem 4:2-Erfolg gegen Schönwald. Man des Tages war Bernd Weets, der alle vier Treffer erzielte. „Als Trainer kannst du unheimlich stolz sein, solch einen Kapitän in den eigenen Reihen zu haben. Es war eine Weets-Gala“, sagt Trainer Sigurd Bickmann. Nach der 4:0-Führung nahm Überauchen den Fuß vom Gaspedal und wurde fast noch bestraft. „Wir haben 60 überragende Minute gespielt, haben nach den zwei Gegentreffern aber den Schalter nicht wieder umlegen können und uns sehr schwergetan, den Erfolg über die Zeit zu bringen. Statt unserer bisherigen zwölf Punkte hätten wir auch 15 haben können, aber ich bin zufrieden mit dem Saisonauftakt, zumal man uns nicht viel zugetraut hatte“, ergänzt Bickmann.

Am vergangenen Mittwoch hatte Franz Ratz, Trainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, den SV Rietheim beobachtet. Eine Maßnahme, die sich auszahlte, denn nach einem 0:2-Rückstand entführte die SG mit dem 3:2-Erfolg alle drei Zähler. „Schon die 2:0-Führung der Rietheimer war schmeichelhaft. Wir fanden nach dem Anschlusstreffer immer besser in die Partie und haben die zweite Halbzeit dominiert. Auch ein höherer Sieg wäre möglich gewesen“, betont Ratz. Gefreut hat ihn, dass seine Spieler einmal mehr Charakter gezeigt haben. Ratz: „Wir mussten an den bisherigen sechs Spieltagen viermal auswärts antreten. Daher sind wir mit den zwölf Punkten sehr zufrieden.“

Selbst die 2:0-Führung auf eigenem Platz gegen die SG Vöhrenbach reichte dem SV Rietheim nicht zu einem Punkt. Die von vielen Trainern zum Titelfavoriten ernannten Rietheimer stehen mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz. „Es greifen noch nicht alle Rädchen ineinander. Es steckt Sand im Getriebe. Wir zeigen schöne Spielzüge, betteln aber geradezu um Gegentreffer. Da ist eine Verunsicherung unverkennbar, die mit einem Erfolgserlebnis abgestreift werden könnte“, sagt Rietheims Vorsitzender Felix Bickel und stellt ebenso klar: „Nicht wir haben uns zum Meisterschaftsfavoriten ausgerufen.“ Daher gibt es für Bickel auch keine Trainerdiskussion. „Wir haben zu Rafael Zimmermann ein sehr gutes und offenes Verhältnis. Wir sind alle nicht mit dem Auftakt zufrieden.“ Dass die kommende Partie in Dauchingen zu einem Endspiel für Zimmermann werden kann, verneint Bickel. „Definitiv ist das nicht der Fall. Wir stehen zu Zimmermann.“

Sitzt trotz Fehlstarts noch fest im Sattel:

SV Rietheims Trainer Rafael Zimmermann. | Bild: Feißt, Werner

Gleich drei Tore erzielte Trainer Kai Bommer vom FC Kappel beim 4:4 gegen Tannheim. „Ich habe in der Vorbereitung so trainiert, dass ich wieder 90 Minuten durchstehen kann. Ich sehe mich aber in der Joker-Rolle“, sagt der 37-Jährige. Einig war sich Bommer indes mit seinem Tannheimer Trainerkollegen Christoph Raithel, „dass vier Treffer für drei Punkte reichen sollten“. Die erste Halbzeit seiner Elf gefiel Bommer überhaupt nicht, später kam die Steigerung und in der Nachspielzeit fiel der 4:4-Ausgleich für Kappel. Bommer: „Ich kann mich dennoch nicht über den Punkt freuen. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen.“

Im sechsten Spiel gelang Aufsteiger SV Niedereschach mit dem 1:0 beim NK Hajduk der dritte Sieg. „Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um uns auf den Platz einzustellen. Danach hatten wir ein deutliches Chancenplus, mussten aber bis zur 75. Minute warten. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten haben wir uns in der Liga akklimatisiert“, sagt Trainer Marco Tümpel. Seine Elf schaffte es, mit nur sechs erzielten Toren neun Punkte einzusammeln. „Wir stehen defensiv sehr stabil. Vorn fehlt oftmals der finale Pass, um öfter zu treffen. Da sehe ich noch Verbesserungspotenzial“, ergänzt Tümpel.

Mit dem 2:4 gegen Brigachtal kassierten die Sportfreunde Neukirch ihre erste Saisonniederlage. „Über 70 Minuten haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Dann ging uns im Mittelfeld der Zugriff verloren. Gegen einen so starken Gegner kann man verlieren und es war auch ein verdienter Erfolg der Gäste“, fasst Sportfreunde-Trainer Udo Glander seine Eindrücke zusammen. Es gelte sich jetzt auf die nächste Partie in Niedereschach zu konzentrieren. Glander: „Wir werden die richtigen Lehren ziehen. Spielerisch war Brigachtal für uns an dem Tag zu stark.“

