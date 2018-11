Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Torlos endete das Spitzenspiel zwischen dem FC Brigachtal und Dauchingen. „Das Spiel hat nicht gehalten, was es versprach. Im Vordergrund stand, die Partie nicht zu verlieren. Das hat beide Teams gehemmt“, sagt Brigachtals Trainer Werner Bucher. Er sah in den eigenen Reihen viele Fehler im Spielaufbau. „Es gab kaum wirkliche Großchancen. Für ein Spitzenspiel war das zu wenig. Wir wollten an Dauchingen in der Tabelle vorbeiziehen, aber dazu muss mehr kommen. Es war mehr Kampf und Krampf auf beiden Seiten.“

Den dritten Sieg in Folge feierte der VfB Villingen mit dem 2:1 gegen Rietheim. „In den ersten 45 Minuten haben wir uns den Schneid abkaufen lassen. Nach dem Seitenwechsel lief es deutlich besser. Die Spieler haben den Willen gezeigt, die drei Punkte zu holen“, sagt VfB-Trainer Toni Szarmach. Den Coach freut, dass die Abwehr jetzt deutlich stabiler agiert „Das liegt auch an Torhüter Daniel Beck. Wir sind gut beraten, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und nach den jüngsten neun Punkten nicht zu glauben, wir sind bereits ein Spitzenteam“, mahnt Szarmach.

Die Rietheimer bemängelten die Qualität des Villinger Kunstrasens. „Es ist keine Entschuldigung für unsere Niederlage, aber der Platz ist der Horror. Da werden alle Gastmannschaften ihre Schwierigkeiten haben“, sagt Felix Bickel, Vorsitzender des SV Rietheim. Durch die 1:2-Niederlage verpassten die Rietheimer den Sprung von den Abstiegsplätzen. „Der Ausgleich mit dem Pausenpfiff war ein Nackenschlag. Unterm Strich wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen“, so Bickel.

Einen richtigen Lauf hat aktuell die DJK Villingen II. Seit sechs Spielen ist die Elf von Trainer Adrian Schade ungeschlagen und aus den vergangenen vier Partien wurde die Maximalpunktzahl zwölf eingesammelt. „Die Abläufe stimmen. Nach dem personellen Umbruch im Sommer war uns klar, dass wir Zeit benötigen. Jetzt stimmt die Mischung zwischen den jungen Wilden und den erfahrenen Akteuren“, freut sich Schade. Langsam nähert sich die DJK dem Spitzen-Duo, zumal die Villinger noch mit einem Spiel im Rückstand sind. Schade bleibt zurückhaltend: „Unser primäres Ziel sind 40 Punkte. Danach können wir gern neue Ziele ausgeben.“

Seit vier Spielen wartet der SV Überauchen auf einen Sieg. In den vergangenen 180 Minuten gelang auch kein Torerfolg. Die gute Ausgangsposition ist erst einmal futsch. „Wir schaffen es aktuell nicht, den Ausfall von drei Stammspielern zu kompensieren. Da zwei davon Kreativspieler sind, geht uns viel verloren“, betont Trainer Sigurd Bickmann. Er hofft, dass die jüngsten Ergebnisse, darunter das 0:3 am vergangenen Wochenende auf eigenem Platz gegen Neukirch, den Spielern die Augen öffnen. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei uns nach dem guten Saisonstart schnell Zufriedenheit eingekehrt war. Jetzt sollten die Alarmglocken schrillen“, so Bickmann.

Groß war hingegen nach dem Abpfiff in Überauchen die Freude bei den Sportfreunden Neukirch. „Das sind drei ganz wichtige Punkte, mit denen wir uns etwas vom Tabellenkeller abgesetzt haben. Wir haben vom Gegner wenig zugelassen, agierten sehr aggressiv und haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, freute sich Trainer Udo Glander. Der Coach des Tabellenneunten ist sich bewusst, dass einige schlechter platzierte Teams weniger Partien ausgetragen haben, was die Tabelle etwas schief mache. Die Neukircher haben nun zwei Heimspiele gegen die zweiten Mannschaften aus Schonach und Pfaffenweiler.

Acht Punkte Rückstand auf Rang zwei und acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Der FC Kappel hat sich nach dem 4:1-Erfolg beim FC Pfaffenweiler II in der Mitte der Tabelle eingenistet. „Wahrscheinlich entspricht das auch unserem Leistungsvermögen. Ich will aber mehr und daher werden die letzten Partien bis zur Winterpause wegweisend“, sagt Spielertrainer Kai Bommer. In Pfaffenweiler hatte seine Elf mit der 3:0-Halbzeitführung die Weichen zum Sieg gestellt. Nach dem 1:3 dauerte es nur 120 Sekunden, bis der alte Abstand wieder hergestellt war.

