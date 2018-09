von Roger Müller

Radsport: Es war wieder mal eine rekordverdächtige Veranstaltung, der 19. Riderman im kleinen Kurstädtchen Bad Dürrheim. Rund 2100 Starts wurden an den drei Tagen auf den verschiedenen Etappen absolviert. Allerdings trübte das Wetter am Sonntag etwas die hervorragende Stimmung. Wenigstens war es nur etwas nass, die Temperaturen jedoch auch am Abschlusstag ideal. Neuer Riderman wurde Christian Kreuchler (BKK Mobil Oil Cycling Team). Bei den Frauen siegte die Niederländerin Marina Van Dijk.

Nach dem Prolog, einem Einzelzeitfahren am vergangenen Freitag (wir berichteten), ging es am Samstag auf die „Königsetappe" mit 109 Kilometern, gespickt mit 1630 Höhenmetern. Das Wetter präsentierte sich besser als erwartet. Bei besten Streckenverhältnissen fuhr Christian Müller (Team Sport Import Biehler) als Gewinner der zweiten Etappe über die Ziellinie. „Ich hatte schon am ersten Berg gute Beine und merkte: Heute geht etwas. Dabei war ich beim Aufwärmen noch gestürzt, weil mir mein vorderer Reifen platzte. Vielleicht war das genau das nötige Adrenalin, um am Sonntag im gelben Trikot auf die Schlussetappe zu gehen", sagte Müller, der seit Beginn des Jahres in Waldshut-Tiengen wohnt.

Am Finaltag prägten teils kräftige Regenschauer und heftige Windboen die äußeren Bedingungen. Deshalb war für die Starter höchste Vorsicht geboten, denn die Straße konnte zur gefährlichen Rutschbahn werden. Kurz vor Ende des Rennens bildete sich eine elfköpfige Spitzengruppe, in der Christian Müller und sein schärfster Konkurrent um den Gesamtsieg, Christian Kreuchler (Team BKK Oil Cycling Team), vertreten waren. Beide trennten nach zwei Etappen gerade mal zehn Sekunden. Doch lachender Dritter im Zielsprint war der Belgier Niels Merckx, der sich den Sieg auf der letzten Etappe sicherte. Er hatte mit 56 Sekunden Rückstand zwar keine Chance mehr auf einen Podestplatz in der Gesamtwertung, freute sich aber über den Etappensieg.

Bis der "Riderman 2018" endgültig ermittelt war, musste erst noch gerechnet werden. Es gab für verschiedene Streckenabschnitte und für den Zieleinlauf Zeitgutschriften. Diese mussten zunächst ausgewertet werden. Dann war der Jubel bei Christian Kreuchler groß. Er gewann ohne eigenen Etappensieg den diesjährigen Riderman. Er hatte auf Christian Müller (Team Sportimport Biehler) nach über 200 Kilometern Rennstrecke auf den drei Etappen gerade mal neun Sekunden Vorsprung. Auf Rang drei folgte Maximilian Hornung (Herrmann Radteam).

Bei den Frauen trumpfte die Niederländerin Marina Van Dijk am Sonntag auf der Schlussetappe auf. Sie ging als Drittplatzierte nach zwei Etappen mit einem über dreiminütigen Rückstand auf die Schlussetappe und entschied diese klar zu ihren Gunsten. Ihre Konkurrentinnen auf den Sieg, Ils Van der Moeren (Belgien), und die für TUSP Weende startende Naima Madlen Diesner, konnten nicht mehr folgen und reihten sich in der Gesamtwertung auf den Plätzen zwei und drei ein. Der Villinger Luca Brugger gewann nach drei Etappen die Wertung der Rider Teens.

Rund um den Riderman Etwas angefressen war der amtierende Bahnrad-Europameister Domenic Weinstein nach dem Zeitfahren am Freitag. Der Unterbaldinger hatte beim Eröffnungsrennen des Ridermann sehr wohl den Anspruch, die schnellste Zeit vorzulegen. Am Ende musste sich der prominente Lokalmatador dem siegreichen Jason Osborne geschlagen geben. „Der Zweite ist der erste Verlierer“, kommentierte Weinstein sein Resultat. Insgesamt stellten sich rund 2100 Finisher dem dreitägigen Radsportspektakel in Bad Dürrheim, davon waren allerdings nur etwas mehr als 10 Prozent weiblich. Dennoch hatte die schnellste Frau, Marina Van Dijk aus den Niederlanden, nach über 200 Kilometern Radstrecke bei den insgesamt drei Etappen gerade mal 33 Minuten Rückstand auf den Sieger in der männlichen Konkurrenz. Rennchef Rik Sauser bedankte sich im Zieleinlauf ausdrücklich bei seinen 150 Helfern und Motorradfahrern als Begleitfahrzeuge. „Dabei sind diejenigen, die die Strecke an den Einfahrtstraßen sichern, noch nicht mal mit berücksichtigt. Bei vielen Straßenrennen außerhalb Deutschlands werden gerade mal die ersten 50 bis 60 Fahrer abgesichert. Der Rest wird dann wieder dem regulären Verkehr überlassen. Da haben wir hier schon Luxus pur beim Riderman“, sagte der Organisator. Beim Rennen durch den Schwarzwald werde die Straße so lange abgesperrt, bis auch der letzte Radler durch sei. Die Feuerwehr kommt normalerweise nur, wenn es brennt, und das ziemlich schnell. Der Donaueschinger Pascal Marquardt hat auch ein Feuerwehrauto, und er ist schnell. Allerdings hat er sein Feuerwehrauto zum Foodtruck umgebaut. Und wenn sich bei den Besuchern in Bad Dürrheim der Hunger meldete, war er sofort zur Stelle und sorgte schnell für Abhilfe. (rom)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein