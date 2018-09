von Roger Müller

Radsport: Radsport satt in Bad Dürrheim: Von Freitag bis Sonntag beherrschen in der Kurstadt die Pedaleure beim 19. Riderman das Geschehen. Die Veranstaltung erfreut sich immer einer größeren Beliebtheit.

Auftakt ist am Freitag mit dem 16 Kilometer langen Einzelzeitfahren, das in diesem Jahr unter dem klangvollen Namen „Chasing Cancellara“ gestartet wird. Fabian Cancellara ist der amtierende Olympiasieger im Einzelzeitfahren. Allerdings ist ein Start des Schweizer Radsport-Idols fraglich, da er an einer Verletzung am Fuß laboriert. Den beiden Veranstaltern, Rik und Kai Sauser, bereitete dieses Problem nur kurzfristig Kopfzerbrechen, ehe sie hochkarätigen Ersatz fanden: „Für den mehrfachen Zeitfahr-Weltmeister aus der Schweiz springt niemand anderes ein, als der amtierende Europameister in der Einer-Verfolgung, Domenic Weinstein aus Unterbaldingen“, so die Sauser Brüder. Wie im Vorjahr geht es beim Zeitfahren auf die mit 200 Höhenmetern gespickten 16 Kilometer auf welligem Terrain.

Der zweite Abschnitt des Drei-Etappenrennens Riderman führt die Teilnehmer am Samstag über eine hügelige und abwechslungsreiche Strecke. Hier gilt es 110 Kilometer und 1700 Höhenmeter zu bewältigen. Den Abschluss bildet am Sonntag das 87 Kilometer lange und mit 1150 Höhenmetern gespickte Straßenrennen über das abwechslungsreiche Terrain der Baar mit einem Abstecher in die Wutachschlucht.

„Cancellara wäre gerne am Freitag beim Einzelzeitfahren am Start gewesen, aber der 37-jährige Ex-Profi, der vor zwei Jahren seine Karriere offiziell beendete, kann im Moment nicht sagen, ob und wie er beim Riderman auf seiner Zeitfahrmaschine sitzen kann“, schildern die Sauser-Brüder den aktuellen Stand der Dinge. Cancellara wird aber auf jeden Fall persönlich am Freitagnachmittag anwesend sein. Umso größer ist die Freude über den Start von Lokalmatador Domenic Weinstein, dem Bahn-Europameister von Glasgow 2018.

Der Riderman gehört seit Jahren zu den festen Terminen im Jedermann-Rennkalender der deutschen Amateursportler sowie vielen Schweizer Teilnehmern, die dank der geografischen Nähe von einer kurzen Anreise profitieren. Die Organisatoren bleiben ihrem bewährten Konzept mit ihrem Drei-Etappenrennen mit Tages- und Gesamtwertungen treu. So können beim Einzelzeitfahren am Freitag sowie am Sonntag auch Einzelstarter die Strecken unter die Räder nehmen. Wie in den vergangenen Jahren fließt das Ergebnis der Gesamtwertung in die Wertung des German Cycling Cups ein, Deutschlands größter Rennradserie für Hobbyfahrer. Nach Bad Dürrheim kommt nur noch der Münsterland Giro.

Zeitplan Riderman Freitag: 14.10 bis 19 Uhr Einzelzeitfahren über 16 Kilometer (200 Höhenmeter). Samstag: 12.20 Uhr Start zweiten Etappe Riderman – Straßenrennen über 109 Kilometer (1.630 Höhenmeter). Sonntag: 10.45 Uhr Start der Oldtimerpräsentationsfahrt. 11 Uhr Start der dritten Etappe über 87 Kilometer (1050 Höhenmeter).

