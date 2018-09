von SK

Ramona, wie haben Sie die vergangenen zehn Jahre erlebt?

Mir war es gar nicht bewusst, dass ich schon so lange für den TV Villingen spiele. Daher war die Ehrung am Samstag etwas überraschend. Die Zeit verging extrem schnell. Es bleiben tolle Erinnerungen für das gesamte Leben.

Mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und den Abstieg in die Regionalliga gab es Höhen und Tiefen. Was überwiegt im Rückblick?

Die Aufstiege und Meisterschaften waren immer schön. Volleyball ist so ein tolles Spiel und es macht unvermindert Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein. Besonders schön waren die Meisterschaften innerhalb von zwölf Monaten in der Regionalliga und 3. Liga.

Welche Erinnerungen haben Sie an die zwei Jahre in der 2. Bundesliga?

Ich bin damals mit 16 Jahren in die Mannschaft gekommen und musste zunächst viel lernen. Es war eine schöne Zeit, zumal mit Lisa Schlosser eine weitere Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung geschafft hatte. Ich bin dankbar, dass ich diese Zweitligaerfahrungen machen durfte.

Vor zwei Jahren hat der Verein auf den erneuten Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichtet. Bleibt bei Ihnen etwas Wehmut?

Einerseits ja, andererseits nein. Natürlich wäre es schön gewesen, noch einmal auf diesem Niveau zu spielen. Aber der Aufwand wäre enorm gewesen. Viele Wochenenden wären wegen der langen Reise komplett verbucht gewesen und im Umfeld des Vereins hätte es viele Umstrukturierungen geben müssen.

Warum haben Sie sich für den Volleyballsport entschieden?

Meine Mama hat bereits Volleyball gespielt. Als schließlich der damalige Trainer Eckhard Prange in Obereschach einen Schnupperkurs für Kinder gab, bin ich eingestiegen und bis heute dabei geblieben.

Haben Sie als Zuspielerin begonnen?

Zunächst war ich Diagonalspielerin. Mit den Einsätzen in der südbadischen Jugendauswahl war dann schnell klar, dass ich die Positionen wechsle.

Die Zuspielposition, auch Steller genannt, erscheint nicht so attraktiv, weil es kaum spektakuläre Aktionen gibt. Welchen Reiz hat die Position für Sie?

Es mag sein, dass das Zuspiel für Zuschauer nicht so attraktiv erscheint. Aber als Zuspielerin bist du an nahezu allen Aktionen beteiligt. Ich bringe die Angreiferinnen für ihre Schläge in Position und entscheide mit meinem Zuspiel, wie die Aktion fortgesetzt wird. Es ist im Volleyball eine Schlüsselposition und ich fühle mich da sehr wohl.

Besonders bekannt und gern gesehen sind Ihre Kurzableger über das Netz.

Ich habe die Aktion nicht erfunden, aber es macht unheimlich Spaß, den Gegner auf diese Weise zu ärgern. Es ist ein schneller Spielzug, der in der Regel wegen des Überraschungsmoments auch Punkte bringt.

Sie hatten in Ihrer Zeit mehrere Trainer. Von wem haben Sie sportlich am meisten profitiert?

Ich möchte keine Rangliste aufstellen. Eckhard Prange, Michail Lukaschek, Robert Senk oder Sven Johansson waren alle unterschiedlich. Ich habe von jedem etwas mitgenommen und jeder hat mir geholfen, das zu werden, was ich heute bin.

In den zehn Jahren wurden Sie vom Teenager zur Führungsspielerin. Wie sehen Sie Ihre Rolle heute?

Früher habe ich gern Ratschläge geholt, um mein Spiel zu verbessern. Heute kommen die jungen Spielerinnen zu mir. Ich gebe gerne Tipps. Andererseits gibt es auch mit 26 Jahren immer etwas zu lernen. Auch ich kann mein Spiel weiterhin verbessern. Es ist wie im wahren Leben: Man lernt immer dazu.

Trainer Johansson betont immer wieder, dass er mit Ihnen und Nikola Strack im Zuspiel hervorragend aufgestellt ist. Gibt es da eine Konkurrenzsituation?

Niki und ich sind charakterlich gleich. Wir wollen beide spielen. Andererseits pushen wir uns gegenseitig. Wenn wir schon Konkurrentinnen sind, dann positive. Schließlich sind wir befreundet und dabei wird es bleiben.

Gehen Sie gerne ins Training?

Ich arbeite Vollzeit als Erzieherin, bin seit kurzer Zeit verheiratet und habe einen eigenen Haushalt. Natürlich würde man auch gern einmal auf dem Sofa faulenzen. Andererseits freue ich mich, wenn ich die Mädels und die Trainer sehe. Ich gehe gerne ins Training, denn wir sind wie eine kleine Familie.

Haben Sie sich ein zeitliches Limit gesetzt, wie lange Sie noch beim TV Villingen spielen wollen ?

Mir macht der Sport Spaß und wenn ich gesund bleibe, sehe ich noch kein Ende. Das ist ein Vorteil meiner Position. Als Zuspielerin kann man auch mit 30 Jahren eine gute Rolle spielen. Ich halte es wie im richtigen Leben: Ich lasse alles auf mich zukommen.

Zur Person Ramona Wolbert ist 26 Jahre alt, seit wenigen Wochen verheiratet. Sie arbeitet als Erzieherin und spielt seit zehn Jahren in der ersten Mannschaft des TV Villingen. Zuvor durchlief sie die Nachwuchsmannschaften im Verein. Die Obereschacherin gehört zu den wenigen Spielerinnen, die für Villingen sowohl in der 2. Bundesliga, Dritten Liga und Regionalliga im Einsatz waren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein