Fußball, Landesliga: Das Landesliga-Derby vom 31. August zwischen dem FC 08 Villingen II und dem FC Schonach wird mit 3:0 für die Schonacher gewertet. Die Villinger hatten die Partie mit 2:1 gewonnen. Doch Schonach legte Einspruch ein, da die Nullachter Kamran Yahyaijan eingesetzt hatten. Der 19-jährige hatte zuvor die ersten drei Saisonspiele in der Villinger Oberliga-Mannschaft bestritten.

Jens Weimer, der zuständige Sportrichter für die Landesliga im Südbadischen Fußballverband (SBFV), hat dem Einspruch der Schonacher stattgegeben. Weimer begründete dies damit, dass die Villinger durch den Einsatz von Yahyaijan gegen die Stammspielerregelung in der Spielordnung des Verbandes verstoßen hätten.

Schonachs Spielausschussvorsitzender Hans Griesbeck meinte zu dem Urteil: „Wir hätten die Punkte natürlich lieber sportlich gewonnen. Aber wir waren selbst gebrandmarkt, da es zuvor aus dem gleichen Grund gegen uns eine Spielwertung bei der zweiten Mannschaft gab“. Griesbeck gibt sich allerdings vorsichtig und meint: „Villingen hat ja noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.“

Der FC 08 Villingen wird diesen Schritt auch gehen. Sportvorstand Arasch Yahyaijan stellt dabei klar, „dass ich die Verantwortung für den Einsatz von Kamran übernehme und auch verstehen kann, dass die Schonacher Protest eingelegt haben“. Dass die Nullachter in Berufung gehen werden, liege jedoch nicht daran, die drei Punkte zurückzubekommen. Yahyaijan: „Man muss für eine einheitliche Regelung in Baden-Württemberg sorgen“. Der Villinger Sportvorstand hatte sich vor der betreffenden Landesliga-Partie mit der Spielordnung befasst. „Für unsere Oberliga-Mannschaft ist der Württembergische Fußballverband zuständig. Nach deren Spielordnung hätten Kamran als U 23-Spieler eingesetzt dürfen. Es kann nicht sein, dass es bei einer solchen Regelung Unterschiede zwischen den Fußballverbänden in Baden-Württemberg gibt“.

Selbst für Sportrichter Jens Weimer war anfangs offensichtlich nicht klar, welche Regelung bei einem Spieler unter 23 Jahren in diesem Fall zutrifft. Zunächst ging er selbst davon aus, dass die U 23-Regelung auch für Oberligisten in Südbaden gilt. Dann hätte Kamran Yahyaijan gegen Schonach spielen dürfen. Dies korrigierte Weimer jedoch kurze Zeit später. Entscheidend war letztlich die Spielordnung in Südbaden und diese sei laut Urteil für die Landesliga entscheidend.

Villingens Geschäftsführer Mario Ketterer ist verärgert über die Voraussetzungen in Baden-Württemberg in punkto U 23-Regel. „Es ist Wettbewerbsverzerrung in der Oberliga, dass bei Vereinen aus den Fußballverbänden Baden und Württemberg die U 23-Regel gilt und bei uns nicht.“

Verwunderlich ist für FC 08-Geschäftsführer auch die Information, dass die betreffende Regelung 2016 am Verbandstag des Südbadischen Fußballverbandes abgeschafft worden sei. Ketterer: „Dann müsste im Protokoll dieses Verbandstages etwas über die Änderung stehen. Ich habe das Protokoll intensiv durchgelesen und diesbezüglich nichts gefunden.“

Unabhängig, wie maßgeblich dieses Protokoll des Verbandstages sein wird, sind sich die beiden Fußballvereine aus Villingen und Schonach in einem Punkt einig: Sowohl Mario Ketterer als auch Schonachs Trainer Alex Fischinger fordern, dass es bei der umstrittenen U 23-Regelung Einigkeit und Klarheit in allen drei baden-württembergischen Fußballverbänden gibt. Dies dürfte auch im Sinne der Verbandsfunktionäre sein.

