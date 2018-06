von Werner Feisst

Fußball: Die Qualifikation sowie die 1. und 2. Hauptrunde des Südbadischen Vereinspokals wurden am Dienstag ausgelost. Dabei kommt es aus Schwarzwälder Sicht in der Qualifikation zu folgenden Paarungen: Der FC Brigachtal erwartet den FV Tennenbronn. Außerdem kommt es zu den Landesliga-Duellen SV Geisingen gegen FC Löffingen und FC Neustadt gegen FC Bad Dürrheim. Die Qualifikation wird am 28. Juli ausgespielt.

In der 1. Hauptrunde (8. August) empfängt Landesligist FC Schonach den Sieger der Partie FC Neustadt gegen FC Bad Dürrheim. Der Gewinner des Spiels SV Geisingen gegen FC Löffingen muss beim FC Öhningen-Gaienhofen antreten. Der Sieger des Duells FC Brigachtal gegen FV Tennenbronn hat Heimrecht gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf. Außerdem kommt es in der 1. Hauptrunde zum Landesliga-Vergleich DJK Donaueschingen gegen FC Furtwangen. Oberligist FC 08 Villingen gastiert beim Sieger der Partie SC Markdorf gegen SV Denkingen.

